恐怖母親！港女搬開住驚揭被阿媽偷裝針孔鏡頭　看畫面嚇呆：好嬲

這個母親真恐怖！有港女於討論區發文，指自己早已搬離母親家，日前看到母親手機內有閉路電視（CCTV）應用程式（app），她好奇下打開來看，詎料卻發現拍攝場景竟然是自己的家，令她大吃一驚：「點解我屋企有CCTV，我竟然自己都唔知？」她懷疑是母親到訪其家時偷偷安裝針孔攝錄機，但由於近日才與母親關係轉好，不想因此與她鬧翻，遂求問其他網民到底要「拆穿」母親，還是要裝作不知道。帖文引來熱議，大批網民直斥母親行為過分，無法接受。



與母親分開住的港女，驚揭家中疑被母親安裝針孔攝錄機，猶豫是否要拆穿對方。（示意圖／gettyimages）

該港女於香港討論區以「阿媽竟然喺我屋企裝針孔攝錄機監視我！」為題發文，指自己已搬離母親家一段時間，其間母親曾到訪其家。直至早幾天，樓主與母親外出吃飯時用對方手機，見到裝有1個閉路電視（CCTV）應用程式（app），於是好奇地打開來看，沒料到卻發現監視的場景竟然是自己的家，「仲要唔係相，係我屋企嘅實時情況」。

樓主直言當刻「嚇咗一嚇」，「點解我屋企有CCTV我竟然自己都唔知」，惟她沒有即時質問母親，回到家果然在大廳找出了針孔攝錄機，「都唔知幾時我屋企裝咗呢啲，我懷疑係我阿媽裝，真係好嬲」。

看到針孔攝影機拍下的畫面，樓主直言當刻「嚇咗一嚇」。示意圖。（資料圖片）

不過考慮到與母親的關係近日才稍有好轉，不想因此事吵架，樓主遂發帖問其他網民，到底她是否要拆穿母親，還是裝作不知道讓母親繼續監視，「或者呢個係阿媽關心我嘅方式，但我覺得自己咩私隱都冇晒」。

帖文引來網民熱議，太部份網民都明言無法接受樓主母親的行為，「接受唔到，要裝冇問題，要通知我一聲」、「唔係咁變態嘛？」、「梗系要拆穿佢！畀佢知道你有幾反感」、「太過分了！」。也有網民表示，樓主難以裝作不知道，「我諗冇得扮唔知，再唔係唔好直接篤爆，換（針孔攝錄機）去第二個位／熄咗佢，我諗佢就知咩事」。