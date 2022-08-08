年輕男生表好感　保養得宜港女恐被揭大10年無朋友做　惹網民熱議

雖然姐弟戀越來越普遍，不過仍有不少人介意年齡差及擔心被人背後議論。有港女於討論區發文表示，自問一直保養得宜，所以常令不少人誤會她的真實年齡，錯估年輕約10年。近日有名年下男經常主動接近她，覺得對方對她有好感，但她只是想做朋友，擔心對方得知她的真實年齡後，連朋友也不想做，以及很介意對方露出驚訝的樣子。有網民指出，「如果做fd都要分年齡，你思想都幾幼稚喎，我交朋友只會講啱唔啱傾」，又指若想發展成情侶也沒有問題，「愛情無分年齡」、「最緊要性格夾到，年齡唔係問題」。



有港女於討論區發文表示，近日有名年下男經常主動接近她，她擔心對方知道她年長10年後會沒朋友做，因此十分煩惱。（《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照）

該名港女於香港討論區以「你對個女仔有好感，但發現佢大你十年」為題發文，表示9成時間都是該名年下男主動接近她，強調「我無flirt（調戲）佢」，她只是想與對方做朋友，並當作弟弟，平日可聊天解悶，但不知對方有何想法。

保養得宜的樓主坦言不敢說出自己的真實年齡，「怕無咗個朋友，好怕佢內心叫我老女人」，但又擔心該名年下男一直錯估她只是年長2至3年，「但最後知原來大十年，會唔會連fd都不想做？」、「好怕再熟落去，他知我大他十年嗰種驚訝感」。

樓主表示，不敢說出自己的真實年齡，「怕無咗個朋友，好怕佢內心叫我老女人」。（《下一站是幸福》劇照）

不少網民沒理會樓主指只想與年下男做朋友，反而以姐弟戀角度討論事件，「咁要睇當事人幾多歲，如果樓主18歲，囡囡28歲無問題，最緊要夾，包括性格同性愛。但如果樓主60歲，話對個70歲有好感，都嗰頭近，唔好亂諗嘢，做個朋友算」、「父女戀不時都有，同姨姨壯男不想努力戀，好平常啫！」、「完全明白你嘅感受，不過正常應該係食咗先講」。樓主其後回覆若是18及28歲年齡差的網民留言稱，「你講嘅歲數加多五年啦」，因此估計樓主真實年齡是33歲。

有網民列出姐弟戀好處，「同姐姐拍拖，姐姐比較成熟，唔會亂發脾氣，又識體貼和照顧人，價值觀都成熟，識理財唔會好大購買慾，唔會亂屈你買嘢畀佢」。有人分享修成正果的經驗，「唔使諗咁多，我覺得順其自然好啲，我老公都細我9年，佢從無介意過年齡呢樣嘢，反而我奶奶就成日喺度阿趦阿趄」。