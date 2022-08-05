39歲英國男日日勃起100次「每天只想吃掉她」女友太性福變不幸

英國一名39歲男子和女友交往近2年，兩人感情非常好，但有一個「小問題」困擾著他們，就是這名男子無時無刻都處於「勃起」狀態，一天可以勃起50至100次，隨時都準備好和女友來一發，連去散步都能激起慾望。



男子受訪時表示，醫生檢查後說沒有任何問題：「只能說我身邊有個很棒的女人，我每天只想吃掉她。」

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根據《每日郵報》報導，現年39歲的Lucas Martins和31歲的女友Vikki Brown從2020年開始交往，兩人感情非常好，但卻有一事困擾著Brown，那就是Martins不論時間地點，隨時都能處於勃起的狀態，無論是去餐廳、健身室或一般商店，他都很容易慾望高漲。

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Brown無奈表示：「從開始交往到現在，無論我們在哪裡，他每天都能勃起50到100次，只要我們坐在一起看電影、在街上散步，甚至是和我們的朋友一起吃飯，他都能勃起，有時候狀況就會很尷尬。」Brown說，由於Martins的精力旺盛，常常打斷她做家務或空閒的時間：「他（Martins）完全不用休息。」

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Martins曾經因為這個問題而就醫，但醫生表示，Martins身體沒有出現任何問題，而且在他和Brown交往前，也從未出現過這種狀況。Martins說：「我身邊有個很棒的女人，她是我的女神，只要她看著我、和我說話，我就會充滿慾望，對我來說，她就是我的禁果，我每天都只想吃掉她。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】