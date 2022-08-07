新同事不懂打字覺正常　被質疑：用語音輸入法？　網民：00後大把

不懂打字是罪名？有網民日前分享請了新員工，結果發現他竟然不懂打字，「佢仲覺得理所當然」，疑問現時是否有人上班是用語音輸音法。帖文引起熱議，部分人質疑如果工作要求懂中文輸入法，應該在僱用前提出，不少人坦言傳統中文輸入法（速成／倉頡）愈來愈少人用，不少90後用九方、00後多數轉用語音輸入，而且現時語音轉文字已「幾快幾準」，強調只要能完成工作就無問題。



有網民指不少00後都用語音輸入法取代傳統中文輸入法，將來只會愈來愈少懂打字。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

樓主投稿至facebook專頁「奴工處」，指最近請了個不懂打字的員工，對方還覺得不會打字是理所當然的事，明明過去請的兼職大學生都懂中英文打字，「真心問宜家返工係用語音輸入法？」。

帖文引來熱議，網民直言現時真的很多人不懂中文輸入法，「咁你又請佢」、「請人之前無做test」，如果職位有這項要求應講明，否則如員工交得出貨，「你理得佢點做」，反過來說樓主一樣「理所當然覺得佢一定識打字」。有人笑言自己真的不懂打中文字，所以去做只要打英文的工作，「自己請咗唔啱嘅人，唔好賴落個員工到，唔該」。

有網民認為現時的語音轉文字已經「幾快幾準」。（《意外發現的一天》劇照）

有網民指現時不少90用九方，00後多數用語音轉文字，「見過成篇會議記錄用手機語音轉文字，改好再貼上word交上去，位都唔執」、「最近見幾個00後連電腦都唔識用」，事實上將來只會越多越多人不懂打字，但現時語音轉文字已經「幾快幾準」。有留言認為當年讀書要打Online Game（網上遊戲）才學識打字，現在玩PS或Switch等遊戲可以直接開派對語音對話，新世代不會打也正常。

（facebook專頁「奴工處」）