青春煉獄！少女私密照被傳色情群組任睇　網紅律師籲10件事阻歪風

文：呂秋遠 台灣律師

是不是有人會覺得，在網路上被散播私密照片，自己也得要負責，因為不拍就沒事了，既然不是被偷拍，就得要負起責任，所以就可以肆無忌憚的觀賞別人的私密照片，甚至取得她的個資，用蕩婦羞辱的方式，嘲笑、追求對方？



網上有色情群組分享女性私密照，當中涉及未成年少女，（《願者上網》劇照）

至少，我是說至少，有5418人，願意繳交8000元的入會費，去觀賞未成年、剛成年的「女性」私密照（是的，男性不是被觀看的客體），這當中有國小、國中、高中女生，他們因為被迫、被騙、被約會性侵、偷拍等等，自拍或被拍私密照，甚至有些還附上個人資料，包括住址、學校、電話、IG等等，讓這些付費會員可以觀看。更高級的會員還可以觀看性侵害、性虐待等等的影像，附上身分證、學生證，滿足這些人的變態想像。透過Telegram 的色情群組，動輒會員四、五萬人，再傳送出去，包括個資、照片等等，被成千上萬的人品頭論足、嘲笑辱罵、騷擾追蹤、不得好死。

一個好端端的人，就這麼毀了，而他們，大部分都還只是未成年的孩子。

這些照片與個資，還會被繼續利用與販賣，包括創意私房，以及往後的觸感空間，都會以不同的編號、價錢，把這些人的資料標價賣出，供個人欣賞。再來，就是臉書裡的社團，包括霸社、渣男88、時間一到，會有人預告要「釋出」誰的照片、個資，「觀眾們」拭目以待，而且會對這些照片評論，「胸部太小」、「腿太粗」、「臉不行」還是客氣的評論，多的是不堪入目的下流言論。

「誰叫這些女的不自愛，活該被看。」

這是21世紀的焚燒女巫現場。

根據鏡週刊的調查，光是在這幾個網站的受害女性，就高達數百人，大多數是未成年的女性，有些是因為缺錢，一步一步的被誘騙拍攝，錢也沒拿到。有些是因為感情詐騙，被誘騙、被逼迫自拍。有些未成年的孩子則是被成年人誘拐，手機這麼方便，當然拍攝也方便，這些人就這麼被毀掉，淪為其他人觀看訕笑的對象，有些人甚至會被跟蹤、追求、騷擾，因為他們覺得，你這種女人就是欠人家怎樣。

呂秋遠認為檢討受害人只會令傷害擴大，因此希望大家做以下10件事來減少對這些女孩的傷害。（《願者上網》劇照）

雖然現在警方已經偵辦中，但是這件事並沒有引起太多輿論的關注，嫌犯們轉移陣地，繼續以其他方式誘拐、詐騙、脅迫其他未成年女性拍照。我們除了持續關注這件事的發展外，請各位爸媽、朋友，至少可以做到這幾件事：

1.不看、不傳這些圖片。公布或傳輸這些猥褻圖片，都是有罪的。

2.發現你的友人在看這些內容，請嚴厲的看待這件事，這種行為也是助長未成年性剝削的歪風。

3.發現這種網頁，不要姑息，請立刻向警察局檢舉。

4.請不要責怪任何被拍攝照片的被害人。他們不是不自愛，每個人都有他們的故事可以說。

站在岸上，對即將溺水的人指指點點，問他為什麼要讓自己淹死？這很不道德。

5.請不要加入這種產業鏈，刑責都非常重，而且一罪一罰，甚至可以關到30年。

6.自拍沒什麼不對，但是請不要為了「愛情」而拍照，多的是分手以後拿這個來威脅你的人，更何況，親愛的，那不是愛情。

7.如果被騷擾，請勇敢報案，現在有跟蹤騷擾防治法可以處理，對這種人，不必手軟、不需要覺得是自己的錯，也不用覺得丟臉。

8.每天至少花半小時關心你的未成年子女，應該不算浪費時間，現在網路上什麼都有，禁止瀏覽不是好方法，跟他一起討論對錯，才會讓他真正知道別人的痛苦。

9.關心你的孩子，到底有什麼樣的朋友。那些人，不會嫌你的女兒太小，只會希望性教育不要太早。

10.如果受害人需要法律協助，請來找我，我可以免費幫忙。

關於這篇應該得獎的深度報導，請搜尋《鏡週刊，青春煉獄》。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）