中二阿仔要求暑假加零用錢　坦白想做呢件事　網民力撐：起碼肯講

子女於成長過程中仍願意與父母坦白心事實屬難得，有家長近日匿名發文，指就讀中二的兒子提出暑假期間增加零用錢金額的要求，更坦白想用以邀請心儀的女同學看電影。網民看過帖文也認為，兒子願意老實交代零用錢的用途已不簡單，因而值得支持，但建議樓主與兒子相討日後零用錢的安排及與異性相處的方式，讓兒子建立正確的價值觀。



有家長近日發文，指就讀中二的兒子提出暑假期間增加零用錢金額的要求，更坦白想用以邀請心儀的女同學看電影。（《哪一天我們會飛》劇照）

該名家長早前投稿至facebook專頁「家長Secrets」，指早前就讀中二的兒子主動表示，有意邀請鄰班的心儀女同學欣賞電影，故希望暑假期間能增加零用錢的金額。樓主沒有交代自己有否答應兒子的要求及如何處理事件，僅向一眾同為父母的網民問道：「你會唔會支持個仔追女仔？」

帖文引來討論，有人認為若兒子老實交代原因，的確值得「特事特辦」當作獎勵，「如果佢咁大方同我講，我就讚賞佢分享後，特例支一次額外零用畀佢，然後同佢講之後嗰啲，佢自己諗辦法搞掂」、「用返我父母嗰套，幫手做家務賺零用錢，因為錢係父母賺嘅，同埋唔影響學業成績下100%支持」。

有網民認為若兒子老實交代原因，的確值得支持，同時指出樓主應把握機會好好教育。（《哪一天我們會飛》劇照）

亦有網民認為，難得兒子願意坦白，樓主應把握機會好好教育，「正常社交係學習，佢肯講都要聽，要有界線和指引」、「追還追，借機教佢性教育，同埋明確表明自己條底線係邊度」、「佢而家同你坦白講，即係代表佢十分信任你，又何必難為佢呢？大家都後生過好正常啫。與其煩惱呢個問題，倒不如你趁早灌輸正確嘅性觀念畀佢好過」。