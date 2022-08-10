猖狂！男子美孚港鐵站唱散紙　一手搶$10紙即走　街坊指疑為慣犯

今時今日竟然仍發生公然搶錢事件？美孚有街坊發文講述親身經歷，指昨晚黃昏時分，在美孚站月台等車時，遇到1名男子手持20元紙幣要求「唱散」。她打開銀包查看後，表示只有1張10元鈔，但對方竟一手搶去，並急急乘電梯向大堂方向逃去。事主感到無奈又憤怒，直言雖然損失金額不高，但不忿對方輕易逃脫；街坊看過帖文也質疑涉事男子為慣犯，不時以「唱錢」為由騙財。



美孚有街坊指昨晚黃昏時分，在美孚站月台遇到1名男子手持20元紙幣要求「唱散」，她打開銀包查看後，表示只有1張10元鈔，但對方竟一手搶去，並急急乘電梯向大堂方向逃去。（資料圖片）

「大家小心提防！」該名女網民昨日於facebook群組講述被公然搶錢的經過，稱昨日黃昏5時半左右，在美孚站往荃灣方向月台等車時，遇到1名年約40至50歲、身形肥胖、戴黑色「cap帽」和染綠色髮色的男子走近。

男子手持20元紙鈔，問事主「有冇得唱散」，她不以為意打開銀包查看，表示只有1張10元鈔票，暗示未能幫忙。沒想到男子竟一手搶去事主的10元鈔票，扮作須接聽電話，隨即沿扶手電梯向大堂衝去，留下未能反應的事主，「追都追唔切」。

事主回想事件仍感驚訝，直言「完全冇諗過可以咁樣搶錢」，憶述事發時因趕時間外出，加上損失金額不大便沒有即時追究，後來才覺得不應輕易放過賊人，「嗰刻又趕住出去囉，又諗住10蚊算鬼數，唉，係自己放生咗個X街」。

事主回想事件仍感驚訝，憶述事發時因趕時間外出，加上損失金額不大便沒有即時追究，後來才覺得不應輕易放過賊人。（資料圖片）

不少網民對事主遇上公然搶錢事件也直呼誇張，認為無論損失金額多少也應通知港鐵職員及報警備案，「咁有冇同地鐵職員講？今次10蚊，下次可能……至少睇咗閉路電視，有個record（紀錄）」、「其實佢醒呀搶$10，你都唔會話真係報警，如果佢勤力啲每日搶100個人就成千蚊㗎喇」、「睇完只係慨嘆香港而家生活嘅情況，竟然有人連10蚊都要搶」。

有街坊則指出遇過類似情況，質疑涉事男子為慣犯，甚至有多於1人經常以同一手法騙錢，「我在月台遇過這男人，我話無散紙被他鬧，我鬧返他，他不是第一次在月台」、「早排有段時間夜晚7點幾，又有個男人問人拎錢」、「我都遇到過，當時我趕時間接放學，叫佢自己去商舖去唱，佢居然鬧我，我都覺得好嬲，而家先知原來佢係呃錢黨」。