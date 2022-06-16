美孚港鐵遇男子借散紙　港女2周後再成目標始知被騙　拒絕竟被罵

在車站遇到陌生人借散紙或唱錢，你會幫忙嗎？有網民早前在美孚港鐵站的月台遇到1名戴帽的男子，狀甚匆忙的問她唱散紙，其後則改為希望借8元乘車，強調會以電子支付方式償還，但最終不了了之。事主本來不以為然，沒想到2星期後再次於港鐵月台遇上同一男子，始知對方一直以同一手法騙財，拒絕再次借錢後更遭男子邊行邊罵，直言好心無好報的經歷令她非常難受。



事主在美孚站月台遇到陌生男子稱趕時間借8元車費，2周後再次遇上對方以同一手法借錢始知被騙，拒絕後卻遭男子邊行邊罵。（示意圖/資料圖片）

該名女網民於facebook群組發文講述被騙經過，指有晚約7時45分左右，乘搭屯馬線至美孚站下車時，在月台遇到1名戴鴨嘴帽，膚色偏黑，身高約1.7米男子，匆忙地拿着手機及1張10元紙幣走近問她「唱散紙」。當她正拿出銀包時，男子即「好急好緊張」表示其八達通「lock咗喺手機」，改為問她借8元以便乘車往鑽石山。

樓主當時有一絲猶豫，男子見狀便繼續以緊張的語氣強調「放心啦，我唔會呃你嗰幾蚊」、「至多我PayMe畀返你」、「哎呀唔方便就算啦，我好趕時間」。眼見男子似乎非常趕忙，樓主即使擔心被騙，最終也借出8元，「第一次遇到，因為只是幾蚊，擔心對方真的有需要」，可惜男子未有還款，事件不了了之。

直至2星期後，樓主於晚上相若時間，在美孚月台遇上同一男子，對方裝束打扮沒明顯分別，卻再次以同一手法問她借錢。當刻樓主發現男子為騙徒，一直以同一手法利用他人好心騙取金錢，於是沒理會對方就離開，但男子被拒後竟跟住她邊行邊罵，直至她向客務中心職員反映事件。

樓主再次遇上同一男子才發現對方是騙徒，拒絕再次借錢後竟遭對方跟隨邊行邊罵。（示意圖/資料圖片）

樓主事後大嘆，得知被騙心情很難受，「不是因為幾蚊雞，而是因為他的出現，令我日後遇到同類情況，心也會硬起來，會說『不』。那麼，真正有需要幫忙的人就會得不到援手」。

不少街坊看過帖文也指遇過同一男子，稱只要拒絕借錢便會遭他怒罵，「我上月在荃灣線美孚站月台遇過，我話無散纸，他立刻大罵我，我罵返他」、「我噚日先遇到過，但我無理佢」、「在太子月台同一遭遇，佢罵我睇都唔睇就話無」、「個個都趕時間，佢死纏，你嫌麻煩就畀了，信我，以前其實好好賺」。

亦有網民指出，遇到相關情況最好的處理方法是建議對方到客務中心求助，甚至代為報警。翻查資料，港鐵乘客只要出示香港身份證明文件，並填寫「繳付車費協議」表格，提供姓名、電話號碼及住址等個人資料及簽署承諾7日內繳回車資，便可獲得1張單程車票。若乘客未有按時繳交車費，表格則列明港鐵有權採取行動追討，而乘客須承擔相關行動招致的開支，如律師費。