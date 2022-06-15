郵差WhatsApp收件人求補充地址？網民疑騙案1招查證　郵政咁回應

隨着電話騙案增多，很多人收到陌生訊息都會特別提防。有市民近日收到1個WhatsApp訊息，指有件來自台灣的郵件即將送達，惟地址沒有座數、樓層及室號，希望收件人可補充上述資料，訊息還附載1張郵務督察的卡片，但由於訊息以簡體字打出，而且電話為私人號碼，令人懷疑是否電話騙案。

不過很多網民都認為是郵差好心之舉，「可能係個職員打極電話個收件人都唔聽，所以做好心whatsapp佢」，而翻查香港郵政郵件追查系統，同編號的入口掛號信件確實存在，並列明因地址不正確，尚未派遞，認為訊息很大機會屬實。



香港郵政回覆《香港01》查詢表示，留意到昨日（6月13日）網上流傳一對話截圖，有關有郵政人員透過通訊軟件WhatsApp聯絡收件人要求確認收件地址，署方已即時向有關人員了解並確認事件屬實，已提醒人員日後應以電話與市民聯絡。



市民上載1張WhatsApp對話截圖，對方表示有1份台灣郵件的收件地址沒有座號、樓層及室號，令郵差未能派遞，遂查問有否資料補充。（FB「公務員secrets」圖片）

有市民昨日（13日）投稿至facebook專頁「公務員secrets」，上載1張WhatsApp對話截圖，對方表示有1份台灣郵件的收件地址沒有座號、樓層及室號，令郵差未能派遞，遂查問有否資料補充，並附載1張香港郵政卡片，卡片上寫有「郵務督察（尖沙嘴派遞局）」。樓主收到訊息後感奇怪，問道「乜原來而家政府部門會咁樣通知市民補交資料咩？」，又指因為對方使用簡體字，令人更感可疑。

有網民認為屬騙案機會不大，因訊息有郵件編號及附載卡片可致電聯絡，「可能係個職員打極電話個收件人都唔聽，所以做好心Whatsapp」、「正常要呃錢就唔會畀埋卡片嘅，諗下近排有冇網購/朋友寄嘢嚟」，更有人替該名郵政人員不值，「好心着雷劈」、「佢應該幫你直接份件退返台灣」、「咁都要俾人公審懷疑詐騙，真係好人難做」。

市民有疑問，可以上香港郵政網頁檢查郵件編號。（香港郵政網頁截圖）

不過有網民都指，現在騙徒手法層出不窮，認為有疑問直接打去郵局查詢更好，亦有人教路可上香港郵政網頁檢查郵件編號。

翻查香港郵政郵件編號系統，該編號的郵件確實由台灣送出，但目前狀況為「尚未派遞」，並列明原因為「地址不正確」。

香港郵政回覆《香港01》查詢表示，留意到昨日（6月13日）網上流傳一對話截圖，有關有郵政人員透過通訊軟件WhatsApp聯絡收件人要求確認收件地址，署方已即時向有關人員了解並確認事件屬實。

一般而言，如郵件上的地址不完整或屬無法派遞，郵政人員會嘗試追尋郵件的正確地址。如未成功，則會將郵件退回寄件人。昨日早上，尖沙咀派遞局人員處理郵件時，發現一封入口掛號郵件因地址欠缺座數、樓層及室號而無法派遞。由於該掛號郵件載有收件人電話，有關人員曾嘗試致電聯絡收件人確認地址，可惜不果。而該電話沒有留言功能，人員遂嘗試以通訊軟件WhatsApp聯絡收件人，希望盡快取得正確地址安排派遞。最後於當日下午成功與收件人聯絡並確認地址，郵件於14日成功派遞，收件人亦感謝香港郵政的主動協助。

香港郵政已提醒人員日後如有需要，應以電話與市民聯絡跟進地址事宜，避免引起誤會。市民如有疑問亦可致電香港郵政查詢熱線2921 2222核實，並提醒署方不會透過手機短訊或電郵，提供網站連結，要求市民確認或提供收件地址／個人資料或繳付任何費用。