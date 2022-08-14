人渣！印傭為養3孩慘淪性奴　淫老闆：她想當我女友　1鐵證下重判

作為僱主乘人之危淫辱女子，禽獸行為令人髮指！台灣1名印尼籍看護傭工3年前開始遭僱主性侵，並遭威脅若不服從，就會把她送回國；該印傭為了家鄉3名孩子及償還債務，只好就範，結果卻慘淪性奴，最終偷偷拍下僱主惡行報警提告。僱主在庭上辯稱被誣告，更稱印傭曾提出想當他的女友；但法官看過證據短片後，近日判定被告強制性交罪4罪罪成，判處7年刑期。全案可上訴。



台灣一名印尼籍看護傭工3年前開始遭僱主性侵，僱主近日強制性交罪4罪罪成，判應執行7年刑期。（示意圖，非當事人／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，該印傭3年前透過中介獲聘，負責照顧被告兒子，並與被告同住在桃園龍潭區住處。惟2019年9月至2020年1月期間，被告經常趁無旁人在場，不顧印傭明示拒絕且用手推開反抗，強行撫摸印傭胸部，並以手指插入陰道性侵，更威脅印傭若把此事告知其他人，會立即將她送回印尼。

印傭考慮到家鄉還要養育3名孩子，加上需償還負債，只有忍耐讓被告性侵得逞。沒想到被告之後變本加厲，共4次侵犯印傭。最終在友人建議下，印傭偷偷拍下被告行為，再報警提告。

被告庭上承認有摟抱摸胸，但否認有威脅對方，更辯稱印傭曾說要當他女友，反指是印傭不滿過年利市太少、工作辛苦才誣告他。不過法官指出，印傭提供的影片確實見到2人摟抱畫面，不認為她會賠上自己名節，用遭性侵污衊被告，最後依強制性交罪4罪，判決執行7年刑期。全案可上訴。