自投羅網！笨賊難忍酷熱天氣　去派出所涼冷氣被認出係逃犯即被捕

酷熱天氣竟能協助捉賊？內地1名犯下偷竊案的男子早前難忍高溫天氣，打算到有免費冷氣的地方乘涼，沒料他千選萬選，竟然選擇到警方派出所「嘆冷氣」。有民警見到男子後認出他是在逃疑犯，比對資料過後確認他「自投羅網」，隨即與同僚合力制伏男子並將他拘捕。



內地1名犯下偷竊案的男子早前難忍高溫天氣，竟選擇到警方派出所「嘆冷氣」，被警員認出他是在逃疑犯，當場制服及拘捕。（微博影片截圖）

事發上周三（3日），安徽阜陽1名身穿白色上衣、黑色短褲的男子「大搖大擺」走進派出所的戶籍室，熟悉地走到座位安坐，看起來非常悠閒。警員向男子查詢到訪目的，本想看看是否需要提供協助，男子僅表示因天氣酷熱，「我到戶籍室涼快涼快一會」，又表示打算打印戶口本。

男子的舉動引起警員注意，覺得他非常眼熟，便拍下他的照片仔細研究，同時比對系統資料，發現他竟是同僚找了兩天仍沒消息的在逃疑犯。原來男子早前在浙江寧波犯下偷竊案，被警方列為逃犯，但他卻對此毫不知情。警方一度派員到男子寓所及常去的地方打聽，惟一直沒有消息，沒想到他竟因天氣炎熱而「自投羅網」，警員確認身份後，便合力將他制服拘捕。

警員認出男子是偷竊案疑犯，比對資料過後確認他「自投羅網」，隨即與同僚合力制伏男子並將他拘捕。（微博影片截圖）

事件引起內地網民熱議，不少網民笑言男子行為是「花式自首」，又說他完美示範何謂自投羅網，「好吧，你可以天天在那涼快了」、「來吧來吧，不僅能免費乘涼，還包吃住」、「最危險的地方還是最危險的」。亦有網民指出，內地許多地方也設有人臉識別系統，一旦犯事也難以逃脫，「如今人臉識別、天眼無縫銜接，坦坦蕩蕩，決不挑戰做人的底線，才是最安全的，也是最快樂的」。

另有網民「錯重點」，問道男子的行為會否視作自首，湖北好律律師事務所主任律師陳亮解釋，刑法規定，犯罪後自動投案，如實供述其罪行的是自首，不過男子並非自動投案，即使他被捕後坦白交代罪行，也不能算是自首。