熱！港男倡去百佳涼冷氣竟被女友鬧賤格　網民1句揭關鍵：帽事嘅

【天氣／熱／百佳】近日氣溫熱辣辣，要想盡方法降溫，沒想到卻變成愛情危機？有港男於討論區發文表示，由於街上太熱，於是向女朋友提議到百佳「涼冷氣」，詎料被女朋友批評「賤格」，令他十分無奈，「我想去百佳超級市場啫，都唔知佢嬲乜」。帖文引來網上熱議，有網民一語道破關鍵 ── 指除了有超級市場叫百佳，原來亦有時鐘酒店叫「百佳」，笑言「下次話去半島可能反應唔同」、「你唔知百佳係咩唔出奇啊」，「你女友都係去開百佳，但唔係超市，帽事嘅」。



有港男於討論區發文表示，由於街上太熱，於是向女朋友提議到百佳「涼冷氣」，詎料被女朋友批評「賤格」，令他十分無奈。（示意圖／gettyimages）

該港男於香港討論區以「話去百佳，女友話我賤格之後嬲咗我」為題發文，指他與女朋友吃完飯後，見街上太熱，於是提議到百佳「涼下冷氣」，沒料到女朋友「無啦啦話我賤格」，令樓主十分無奈不解，「我想去百佳超級市場啫……都唔知佢嬲乜」。

樓主對女朋友的批評感到十分無奈不解，「我想去百佳超級市場啫……都唔知佢嬲乜」。（資料圖片）

帖文隨即引起熱論，有網民同情樓主遭遇，「agree，都唔知有乜好嬲」，但也有網民一語道破關鍵，指出除了有超級市場叫百佳，其實時鐘酒店「百佳酒店」也叫「百佳」，笑言「我都覺得你賤格」、「下次講惠康呀」、「下次話去半島（酒店）可能反應唔同」、「你唔知百佳係咩唔出奇啊」。

有網民一語道破關鍵，指出除了有超級市場叫百佳，其實時鐘酒店「百佳酒店」也叫「百佳」。（網上圖片）

另有網民關注樓主與女朋友關係，「咩人聽咩嘢囉」、「證明你去開百佳超市，你女友都係去開百佳，但唔係超市，帽事嘅」。不過亦有網民質疑事件真偽，認為不可盡信，「樓主係出名派膠員」。