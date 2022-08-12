打工仔返中環做金融才俊　3日即幻想破滅　「同觀塘差唔多」惹議

在中環上班特別有光環？有打工仔在討論區發文指，近日初到夢寐以求的中環區工作，一踏出車門已為能配上「金融財俊」之名而自豪，形容整個人變得神采飛揚，惟上班僅3天已幻想破滅，一句「同返觀塘差唔多」更引起其他網民熱議。



有打工仔在討論區發文指，近日初到夢寐以求的中環區工作，一踏出車門已為能配上「金融財俊」之名而自豪。（資料圖片）

有打工仔在連登討論區以「返咗三日中環已經想wfh」為題發帖，指自己終於成為在中環上班的金融財俊，「頭兩日真係好興奮」，當踏出車門時更滿有自豪感，「行路個陣仲特登挺胸修腹，成個人神采飛揚，高人一等咁」，但到了第3日失去興致，更認為感覺跟觀塘差不多，「因為你全日都會困喺office（辦公室），出面係點完全唔關你事」，直言已經想留在家中工作。

不過樓主補充指，中環區的確甚有氣勢，因甲級商業大廈林立，街道亦具有外國風格，而觀塘多數是工業大廈，很難比得上中環，「寧願忍屎都唔會用工廈個廁所」。

連登仔稱在中環上班僅3天已幻想破滅，一句「同返觀塘差唔多」更引起其他網民熱議。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，很多網民對樓主的說法不敢苟同，直言中環和觀塘大不同，「Landmark系/ IFC同觀塘冇得比喎，落樓就係地鐵站，沿路又闊落又有冷氣，上樓搭𨋢又唔使爭」，而且中環商廈的廁所長期有人清潔，「仲乾淨過屋企廁所，連啲廁所都唔差」，亦有人笑言中環「最大優勢係OL喎」。

不過有網民則認為在中環上班沒什麼大不了，「唔明點解返中環有優越感，最好就wfh/5分鐘路程返到工就無敵」，又揶揄「3、40度熱到中暑，仲要着西裝長褲，與別不同」。