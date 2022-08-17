最恬淡的幸福│女友煮飯男友默默剝蒜頭　小確幸極感動：直接想嫁

熱戀期的情侶任何事都可以十分甜蜜，一個小動作已經令人甜到入心，女生甚至想嫁了！近日1名女生在討論區發文，稱自己愛煮菜但嫌剝蒜頭麻煩，日前為家人及男友煮飯時，男友默默地幫忙剝蒜頭，使她十分心動，形容是「最想嫁給男友的時刻」。

放閃的帖文引來網民羨慕，有人認為樓主太容易心動，剝個蒜頭就要嫁；也有網民祝福她與男友幸福美滿。另有留言則訴說結局相反的故事，指自己一直幫女友煮飯，結果卻被分手了。



台女生看到男友為她剝蒜頭，感動得直接想嫁了。（Dcard圖片）

該女生日前在Dcard上以「最想嫁給男友的時刻」為題發文，提及自己一向喜歡煮飯給家人及男友吃，但是很討厭剝蒜頭。有天她要煮蝦，正準備開始剝蒜頭時，男人二話不說把蒜頭拿走，樓主還想叫他別碰食材，沒料到換來的是一碟已剝好的蒜頭，而且還多剝好幾個，讓她留在冰箱備用。女生頓時覺得男友很貼心、可愛，飯後更傳短訊稱讚他，男友則坦言自己沒有錢，但會很愛她，又形容是「平淡的幸福」，女生則回應「我覺得很感動很愛你」，更於文末表示「可以嫁」。

網民看後都感受到小情侶的愛意，祝福樓主與男友，又表示他們的互動很可愛，「踏實的幸福~~」、「看到覺得好溫暖，祝你們永遠幸福呀~~~」、「很棒的男友噢~~要的不是物質，而是感覺」、「真的這種小體貼很感動人」；亦有網民於留言吐苦水，「我工作養女友，菜也是我煮，還是被分手了」。不過，亦有不少人「錯重點」討論如何剝蒜頭，更有人指樓主的蝦看起來很好吃，想討教如何煮。