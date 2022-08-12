網絡瘋傳62%人22歲就破處　27歲男子一睇異常焦慮：怕一世做處男

杜蕾斯（Durex）保險套最近發現，馬來西亞有62%的年輕人在22歲前就已破處，顯示當地年輕人在性事方面比以前活躍，不過有一名男子卻在網路自爆，27歲的他還是一名處男，讓他在看到相關調查後「非常焦慮」。



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綜合當地媒體報導，全球知名保險套品牌杜蕾斯日前在馬來西亞展開調查，發現當地有35.4%青年已有過性經驗，其中還有62%人的初夜更是發生在22歲前，相對2016年的前一個調查結果增長不少。

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然而，一名男網友卻在看到相關調查後，於匿名社群「Tantan Confessions Malaysia」發文表示，他已經27歲了，卻還是一名處男，讓他感到十分焦慮，擔心自己有可能一輩子都無法破處。

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帖文曝光後，立刻在網上吸引了大批網友的注意，不少人紛紛留言安慰他道：「這調查不準啦！我30多歲了也還是處男」、「我的初吻初戀都還在，你怕什麼」、「急什麼，這種東西不需要攀比」，但也有人指出，「現代人初次性行為的年齡越來越低，22歲才有經驗應該算晚了」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】