賄賂？大學生走堂返兼職　教授嚟購物竟提1條件利誘　換課程合格

為人師表竟「提醒」學生可以賄賂自己？有大學生於討論區發文，稱日前做兼職時巧遇1名顧客是其大學教授，「好衰唔衰」他經常於這名教授的課程「走堂」，留下了壞學生印象，當時教授認出他，嘲諷道「唔怪得成日走堂啦，原來要做part time」。數日後，教授又來購物，還提出交易條件，「如果我有折畀佢，咁下年如果我走堂佢都會睇住我」，令他十分糾結。



有大學生於討論區發文表示，日前做兼職時巧遇1名顧客是其大學教授，「好衰唔衰」他經常於這名教授的課程「走堂」，留下了壞學生印象。（《愛上Pinocchio》劇照）

樓主於香港討論區以「返part time遇到個客係我大學教授」為題發文表示，現時正值放暑假，所以多了時間做兼職，而他的工作有時需要「sell客」。日前他剛好遇到學校教授購物，「好衰唔衰我唯一一科唔合格就係依個教授教嗰科，雖然補交份功課之後低空飛過，不過個教授之前有話，如果下年我仲係成日走堂，就唔會俾我合格」。

樓主原想「搏佢唔認得我」，詎料教授認到他，嘲諷道「唔怪得成日走堂啦，原來要做part time」。其他同事見兩人相識沒走過來幫忙，「成程教授喺到單打我，話我要搵錢就唔好讀書」。

樓主表示，教授提出交易條件，「如果我有折畀佢，咁下年如果我走堂佢都會睇住我」。（《SKY Castle》劇照）

他嘆道，「唉，以為早幾日撞到佢係我唔好彩」，沒想到數日後教授再來購物，還提出」交易條件」，「如果我有折畀佢，咁下年如果我走堂佢都會睇住我」。他大嘆折扣問題不是自己能決定，「唔理佢如果下年佢真係唔俾我合格咁點算？」，「我又唔係成日走堂，咁都要威脅我」，批評「嚟搲折都唔面紅，仲咁理直氣壯」。

網民留言表示，應反問教授是否「慫恿你受賄？」、「佢依家明示你對佢行賄，如果你因為咁樣畀着數佢，就有利益輸送關係」、「偷拍佢屈你畀折」、「大學教授收入唔低㗎喎，買啲咩要搲折咁庹縮？」。不過有網民認為不必理會教授的說話，大學生做兼職行得正企得正，讀書只要「靠自己」就不必對方特別照顧，何況對方提出的是「旁門左道」。