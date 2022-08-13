柬埔寨高薪詐騙陷阱｜台男舌頭慘被割失聯2個月　家人白付8萬贖金

台灣人被詐騙集團以高薪工作利誘，騙至柬埔寨從事不法行業，甚至被性侵、強摘器官的事件引起關注。有台灣人於網上分享朋友的悲慘經歷，指出朋友告訴他自己的舌頭被割掉，又看過有人逃跑被守在門口的軍人直接開槍射殺，家人付了30萬元新台幣（約7.9萬港元）贖金後，仍然音訊全無，至今已失蹤2個月，恐怖的描述為網民帶來震撼教育。



有台灣人於網上發文分享，朋友被詐騙集團以高薪工作誘騙至東南亞國家的悲慘經歷，指出朋友曾向他求救，告訴他自己的舌頭被割掉。（網上圖片）

該名台灣人於facebook發文，指出現時整個東南亞都充斥着詐騙集團，以前詐騙集團只是單純騙錢，現時很多已經轉型，變成人蛇、擄人勒索和販賣器官集團，他奉勸「不要再有人被騙去柬埔寨、菲律賓工作了，好嗎？」、「不要想說去看看，不行再回來，你出去就回不來了」。

他轉述被騙朋友所說，到達東南亞國家後就被關起來，「門口有軍隊在守，逃跑直接開槍射殺，沒死就抓回來打，女的被性侵，男的賣器官，不然就叫你家人付贖金」。他表示，若沒有錢就會叫你騙朋友做替死鬼，「所以不要認為朋友不會騙你！任何人找都不要去！」。他說，朋友就是傻傻地被信任的朋友騙去，稱前往後可做高薪的工作，最後卻連舌頭也被割掉。

他上載與朋友的LINE通訊對話截圖，朋友傳了1張舌頭疑被割掉的照片給他，並稱「我快死在這裏了」、「我好痛苦」、「我不想死在國外」。他指出，朋友的家人付了30萬元新台幣（約7.9萬港元）贖金，「錢轉過去人卻失聯，所以代表贖金付了，人還不一定回的來」，現時朋友已失蹤2個月。他表示，報警也沒用，台灣警察管不到其他國家，「東南亞國家大多是軍政府，軍警都和黑幫有勾結，所以拜託大家不要再去了」。