台情侶墮柬埔寨騙局被強姦：求救遭活摘器官　呂秋遠接心寒訊息

（編按：近年經常有台灣人被高薪吸引，結果被「賣豬仔」到柬埔寨替詐騙集團工作，專門致力營救誤墮柬埔寨騙局的「全球反詐騙組織」，在facebook公布不再救援台灣及馬來西亞人，原因是該組織拼了生命作出營救，甚至要借錢自掏腰包去幫助事主，或者面對被抓坐牢的風險營救。即時如此，成功獲救的人卻連一聲道謝都沒有，甚至不再回訊息，組織才會作出如此決定。）

文：呂秋遠 台灣律師

2009年，有部日劇「賭博默示錄：人生逆轉遊戲」，主角伊藤開司因為積欠債務，登上了一艘「希望之船」，在船上進行「限定猜拳」比賽，贏的人可以豁免欠款，還可以拿到巨額獎金，但是輸的人會被送到帝愛集團的勞動所強制當奴隸，不能逃跑，終身失去希望。

在這個強制勞動所，所有日用品都得要自己賺錢買，只是物價是外面的數百倍，工資卻低得可憐。為了活下去，什麼事都得做，報警？無法。逃跑？抓到會生不如死。於是，奴隸永遠欠錢、只能不斷勞動，直到死去。



台灣不斷有人被高薪招聘廣告騙到柬埔寨，替詐騙集團工作，如不聽話便會遭不人道對待，最後要付2萬美元的贖金才放人。（GettyImages）

呂秋遠曾收到被騙到柬埔寨的台灣人求救訊息。（facebook圖片）

看到劇情，多數人應該都會以為，這只是漫畫情節，怎麼可能出現在現實世界裡。在接觸柬埔寨台灣奴工以前，我也認為是這樣。但是，這幾天以來，收到的訊息，讓我陷入悲傷的情緒裡，因為無助。你知道嗎？是那種「如果我是他，我還能怎麼辦」的無助。到了那裡，沒有警察、沒有法律、沒有正義，情況非常惡劣。他們有的在柬埔寨的西港，有的在緬甸的苗瓦迪（在泰緬邊境），容我引用求助的台灣女生在8月3日發給我的訊息：

「我們現在是在詐騙網投公司裡面工作中 我現在是利用上班時間偷偷回覆您 我們護照一下飛機就強行被收走 在柬埔寨我們轉賣三家網投公司了我們遭遇是被綁架過來 並非自願的 在這裡我甚至被中國人性侵強姦 如果不聽話是會被關進他們所稱的小黑屋討打 還有請救援被發現被強拆器官 以上都是真實發生我們在柬埔寨的經歷」

她是7月份到柬埔寨的，她與男友，原本在台灣也有一般的工作。但是在網路廣告、求職網站不斷的鼓吹下，她心想，一個月有8萬元以上的收入，而且公司供食宿、機票，只要工作3年，她跟男友就可以回來台灣，第一桶創業金就有了。於是，她決定到這個國家闖闖，反正有男友陪她，應該不會有事的。

被騙到柬埔寨工作的台灣人，一到機場就有接應，詎料手機、護照都沒收保管。然後送到金邊、西港等地的機房做詐騙工作。（資料圖片）

柬埔寨在哪裡？不知道，聽起來像是不太進步的國家，有可能在東南亞，但總是有警察、法律，而且是在台灣徵才，應該是有保障的，不是嗎？當然不是，事情不是憨人想得這麼簡單。目前許多台灣人跟我求救，統整出來的流程大概是這樣：

求職網站上會有所謂的「客服人員」、「網路行銷」的海外工作，月薪大約都在10萬上下，強調公司提供膳宿、機票，三個月可以回來一次。經過簡單的「面試」以後，通常一定錄取，接著安排飛到柬埔寨金邊。

一到機場，就會有人接應，接應時就會把手機、護照都沒收保管。然後送到金邊、西港等地的機房做詐騙工作。如果不願意，就會被毒打、關進小房間裡，業績不好也一樣。如果還是不願意就範，就會被轉賣到其他公司，再不願意，就是送去賣淫、毒打、礦工。薪水？當然沒有，因為購買日用品的價格是天價，你得要跟公司借錢，所以越欠越多。最後沒有利用價值，就是活體販賣器官，一個活生生的人就這麼利用殆盡。

台灣被騙到柬埔寨替詐騙集團工作，最後要求交出2萬美元的贖金才會放人。（網上圖片）

逃跑？平常有人看守（還會性侵害），不會說柬埔寨文、不能接近圍牆，警察跟當地黑道勾結，報警的下場就是死路一條。台灣跟柬埔寨關係非常惡劣，沒有設立任何辦事處，是能逃去哪裡？目前最安全的方法，就是支付贖金。一個人的贖金，目前的行情大約是二萬美金。但是我不建議用匯款的方式，而是直接到當地，由台灣駐越南辦事處的人員幫忙找信得過的華裔警察，幫忙打點給付贖金，一手交錢、一手交「貨」，否則即便匯款，也會石沉大海。

可是，不是每個人、每個家庭都有辦法付出這樣的贖金，萬一沒辦法，怎麼辦？他們會等你，也會讓你有手機跟外界聯繫，講難聽點，他們也不怕你報警，因為警方會立刻通知他們，「懲罰」報警的人，可能關進小房間毒打、性侵害。他們要的是贖金，所以，當然要讓你跟外界聯絡，這樣才有錢能拿。

2019年，我想辦法幫忙了一個女孩逃回台灣，3年後，大約有10個人正在跟我求救。像電影一樣的情節，活生生的發生在現實世界裡，我只希望不要再有人願意去柬埔寨、緬甸「淘金」，去到那裡，就是奴隸，沒有尊嚴、人權，只能等贖金到，或是，突然消失在這個世界裡。

不要去！真的，拜託不要去！你又不是伊藤開司！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）