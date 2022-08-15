19歲女染髮300多元想賴賬　自稱是「大網紅」　事後一舉動更離譜

理完髮要付錢是理所當然的事，但內地就有名少女到理髮店染頭髮後，自稱是「大網紅」，又聲稱有事要先行離去，會回來結賬，惟第2天來店拿回留下來的行李時，卻坦承自己沒有錢，最終叫其他人來付費，那女生事後還拍影片投訴該店限制其人身自由，令人無語。



女生染完髮後則指，自己有事要找個朋友，先把行李放在店內，回頭過來結賬，韓先生不虞有詐就准她先離去。結果女生整天都沒有回來。（影片截圖）

據內地媒體《九派新聞》報道，河南漯河1間理髮店，有名女生本周三（10日）到店光顧，選了1款300多元的染髮服務，她又對理髮師韓先生透露，自己今年19歲，是1個「大網紅」，並指1天可賺幾千元。女生染完髮後則指，自己有事要找個朋友，先把行李放在店內，回頭過來結賬，韓先生不虞有詐就准她先離去。結果女生整天都沒有回來，第2天才來拿行李，着她結賬卻回覆稱自己沒有錢，打了好幾個電話，才有1名男生來幫她付錢。

韓先生見她最終都付了錢，以為事情告一段落，沒想到這女生竟發放影片，自稱被髮型屋限制人身自由，並要投訴，令他十分無語。

網民都批評所謂的「大網紅」很離譜，「一天賺幾千，300多都付不出来，真寒醱」，、「網紅覺得自己有本事可以白吃白喝嗎？哪來的自信？」，有人則揶揄「女網紅也幫這家店打了廣告呢」。