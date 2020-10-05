台女染髮中伏！染完慘變花面貓　網民嘩然：像被潑油漆一樣！

市面上有許多自行在家染髮的產品，雖然花費的時間、金錢較少，但顏色持久度跟髮廊相比效果有限，因此不少人會選擇到髮廊染髮。不過，日前一名台灣女網友染髮完才發現脖子跟臉頰殘留大片染劑，怎知向店家反應卻得到傻眼回答，事後髮廊看到Facebook PO文才協助處理。

原PO在Facebook社團「爆怨公社」發文表示，燙髮加染髮花了5500元（台幣、下同），不過回家卻發現脖子、頭皮及臉頰都是染劑，當下詢問對方是否正常，先前明明沒有此情況，店家回應「可能保鮮膜包著的時候變沉往下掉，因此就沾到了，再者妳沒有染過這種色系，紫、紅、藍都會比較明顯」。

↓↓↓網民：「像被潑油漆一樣！」點圖放大看台女染髮中伏變「花面貓」照片↓↓↓

照理說染劑沾到皮膚店家應主動處理，而不是顧客回家才發現，此外設計師還告訴她「多洗幾次就不會這麼明顯」，消極態度讓她十分不滿。原PO提到，有人將貼文轉發到地方社團，店家眼看事情越滾越大，才出面處理並表示歉意。

貼文一出，網友留言回應，「我沒美髮底子的幫別人染也沒染成這樣」、「5500元染這樣？傻眼」、「這麼明顯，當下店家沒處理就讓客人離開，真的很扯」、「5500元這種技術是在騙誰」、「搞得像被潑油漆一樣」、「無言，店家態度也太消極」。

+ 11 + 11 + 11

延伸閱讀：