兩歲女童被50cm蛇攻擊　尖叫一聲即反咬一口　鄰居見驚慄畫面嚇壞

天生神力？最近一則奇聞在網路上瘋傳，一名兩歲女童在自家後院玩耍，玩到一半突然被誤闖民居的50cm長蛇咬傷，女童竟不害怕蛇咬，反而「乾脆自己咬回去」，鄰居聽到尖叫聲過來查看時，女童嘴裡竟叼著咬她的蛇。



【圖輯】兩歲女童反咬50cm蛇超勇敢！鄰居被驚慄畫面嚇壞 下秒將長蛇從女童口中拔出來…（點圖放大了解👇👇👇）

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綜合外媒報導，土耳其賓格爾省坎塔爾村（Kantar,Bingol）一名2歲女童SE（化名）日前在自家後院玩耍，遇到一隻約20英吋長（約50cm）的蛇闖入院子裡，女童尖叫了一聲，引來隔壁鄰居的注意，結果當鄰居感到SE家的時候，看到一個驚人的畫面，女童竟然用嘴巴咬著一條蛇，下嘴唇有著被蛇咬的傷口。

鄰居嚇壞了趕緊把蛇從小女童口中拿出並當場打死，隨即將女童送往當地的婦幼醫院治療。女童的父親艾爾坎（Mehmet Ercan）表示，女童在院子裡被蛇攻擊的時候剛好他在工作，目擊的鄰居告訴他「你的女兒手裡有一條蛇，那隻蛇咬了妳女兒，結果你女兒也狠狠反咬了蛇一口」。目前小女童在醫院住院觀察中，恢復狀況十分良好，艾爾坎說還好寶貝女兒平安無事：「這一切都是真主的保佑。」

【同場加映】美國瘋傳一張門口夾貓照 鄰居直擊驚慄畫面：牠死了！真相超搞笑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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