「河蟹」鉗實M記甜酸醬　水中橫行片段Twitter瘋傳　網民:麥麥送?

雖然人類是「萬物之靈」，但地球上的其他動物一樣都很有靈性、很有想法！牠們除了會選擇自己喜歡的伴侶、合適的居所之外，還會非常著緊喜歡的食物！經常接觸到的貓咪和狗狗固之然是「為食之王」，但沒想到一些「冷血」的甲殼動物原來都可以為了吃而變得可愛？



（ぺんぺん@Twitter截圖）

日前，在日本的一個網民意外地在河畔內發現一隻「河蟹」，最令人費解是這隻蟹的手上鉗著人類的快餐店食品，細看之下竟然是連鎖快餐店 「McDonald’s」（麥當勞）炸雞塊的其中一款常用醬料。

（ぺんぺん@Twitter截圖）

由網民所拍攝的影片可見，這隻「河蟹」珍而重之地守護著這盒醬汁，當牠發現人類踪影時，更以急步逃離人類目光，情況猶如「走鬼」一樣。一隻「河蟹」能拿到人類餐廳的醬汁當然令人費解，但一眾網民反而將著眼位置放到牠會如何處理這盒醬汁之上。不過「說時遲、那時快」，該名網民後續將章貼的影片，已經是醬汁的「吉盒」，懷疑「河蟹」已經以最快速度進食完畢。

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這次「河蟹吃醬」事件於近日成為了全球熱話，在 Twitter 上的帖文多達 30 萬點讚、6 萬轉載。網民們紛紛都為這隻「河蟹」的動態而感到可愛。不過，一些動物保護意識較強的網民都有補充，提醒自然界的動物都不太適宜進食人類的加工物品，今次這個「河蟹」能夠得手，很大機會都是人類亂拋垃圾所致，所以也藉此機會呼籲其他網民，都要為保護大自然出分力，亦不可刻意向「河蟹」餵飼麥當勞的醬汁，請緊記！

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