恐怖毒魚出沒英國海灘　踩中痛過生仔兼呼吸困難　專家教1招自救

許多人為了消暑會攜家帶眷去海邊玩，但在海邊玩要注意的事情可不少。



有網友發現有一種恐怖小魚身上有相當致命的毒刺，在沙灘上赤腳走路如果不慎踩到，可能會出現明顯疼痛感並持續2小時以上，嚴重甚至會有出血、麻痺、呼吸困難等症狀，不可不慎。

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綜合外媒報導，英國北威爾斯（North Wales）有不少民眾向當地海岸警衛隊投訴，說踩到一種小魚之後腳部劇痛「比生小孩還要更痛」，至今已經有至少11人受害。這11名遊客無意間踩到沙灘上的一種魚類，該魚類背上有毒刺，但因為體積小不容易被注意，許多遊客赤腳踩上去後腳掌冒出一堆水泡，甚至出現麻痺現象不得不緊急送醫。

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一名遊客表示，她的女兒上周到海灘遊玩連續兩次踩到這種小型毒魚，腳掌瞬間冒出一連串的水泡，腳趾也出現麻痺現象，嚇得他們趕緊將女兒送醫，把毒液全部從腳中逼出來症狀才減緩。另外有受害遊客指出，她的腳掌也是因為不慎踩到毒魚腫起來2倍大，從來沒有這麼痛過：「比生小孩還要痛苦。」

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當地水上活動組織「威爾斯野外游泳協會（Wild Swim Wales）」表示，這種導致民眾踩上去腳中毒受傷的魚是鱷鱚科鱸形目進化支的一部分、又被稱為蝰蛇魚或蜘蛛魚（weever fish），該種魚會在海水退潮時把自己埋進沙中，因此民眾到海灘戲水走上去的時候一不小心就會踩到受傷。協會人員說，如果不幸被刺傷，最快的解決方法就是把腳泡入溫水讓毒液釋放出來，再用鑷子將毒刺從腳中挑出。

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協會人員指出，被蝰蛇魚毒傷腳的確是比生小孩還痛，而且被刺傷嚴重可能出現呼吸困難、紅腫、麻痺、出血等狀況，必須盡快送醫治療。由於北威爾斯近日太多宗遊客慘遭蝰蛇魚毒傷的案件出現，該地區海防中心也發出警告，提醒遊客到海邊遊玩時盡量不要赤腳並穿上鞋子，避免再度被魚類毒傷。

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