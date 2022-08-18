慘！渣男拍拖幾日就借錢　港女損失近$3萬終分手：諗起都覺得好蠢

誤墮騙財陷阱皆因愛情令人盲目？有女生日前發文，稱數月前以為遇到良人，但正常確立關係後卻發現「真命天子」似乎陷入財困，僅拍拖數天已經問她借錢，而且更是無底深潭，一筆未還又添一筆。渣男更是學足了「一哭二鬧三上吊」的伎倆，先是深情許諾，後又情感勒索，把受害人哄騙得團團轉，短短時日就損失了近3萬元。她的付出沒換來「良人」憐憫，反被當成「提款機」。



樓主在討論區發文稱月前不幸遇上渣男前度騙錢騙感情，自己前後借了8000元給他，又把價值2萬元的鏡頭借予他賣出以還債。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該女生在Dcard以「遇到呃錢渣男，以後學識帶眼識人」為題發帖，公審「渣男」前度。她稱2人於數月前結識，起初渣男有「坦白」欠債，表示早前從事保險員時業績欠佳，提前完約要賠10多萬元給公司，現時每月有穩定地還1萬元，「但無講到情況係咁差，仲成日周圍食好嘢，表面睇完全唔會覺得佢係欠債」。然而拍拖不過幾日，他就已經開聲借錢，稱該月應償還的欠款尚差一部份，由於當時已是男女朋友關係，加上對方承諾下星期就會還錢，樓主便借了2000元給他。

到了第2個星期，男友不但沒有還錢，還表示被收數公司追債，故想再借錢，「佢講到啲大耳窿會搵人打佢」。樓主表示沒有錢，但就被哄騙把價值約2.2萬元的鏡頭借給男友轉售，終被以7500元賤賣。男友再三承諾8月初出糧就會買回同款鏡頭給樓主，但最終還是沒有兌現承諾。

樓主拒絕以個人名義幫當時的男友還錢後，被他情緒勒索指她拒絕幫忙借錢就證明不是真的愛自己。（《前男友不是人》劇照）

7月中旬時，男友又稱被收數公司逼迫要一次還清4.8萬元，於是叫樓主向家人借錢或者幫他向財務公司借錢。樓主表示他此前曾多次提出要用她名義借錢，惟她堅決不肯，是次亦然，而渣男被拒後即場發難，「佢喺街當眾鬧我，話如果愛佢點解連咁小嘅事都唔肯幫佢」。

樓主補充，當時一直有叫男友向其家人尋求幫助，但他就表示與家人關係惡劣，父母不願幫忙；到了7月末，男友聲淚俱下指收數公司要求他即時轉賬萬多元，懇求樓主再借他6000元，而男友稱表已向其父坦白，其父答應瞞着其母借他10萬元，等翌日錢到手了就會一次過償還拖欠樓主的款項，「我再一次相信佢同埋好擔心佢會俾人打，咁就過咗錢畀佢」。

但樓主表示，翌日男友又指父親在內地工作，「佢話內地過錢去香港要一個工作天，借錢嗰日係星期五，要星期一先有。星期一又話唔知點解啲錢仲未有」；到了星期二，男友又指錢被存入母親的銀行戶口，而母親趕不及在銀行關門前去取錢。樓主奇怪明明男友之前說兩父子隱瞞了母親，那為何此時他的母親又會知道此事，不過渣男採取「拖字訣」及「隱身術」，「又話銀行戶口俾人凍結咗，又半消失，電話唔通、WhatsApp唔覆」。

這時樓主終於意識到不對勁，於是在8 月上旬去了男友家中找他，但他不在家，不過樓主就見到他的母親並得知真相。原來男友欺騙父母稱需要10萬元做生意，惟父母認為不妥於是沒有相借，這時樓主才知道男友的父親從頭到尾都沒有答應會借錢給他，亦知道了原來他向身邊每一個人都借了錢，當中包括他的好友及前度，同樣是「有借無還」。

樓主分手後嘗試向渣男追討欠款，但對方卻指要扣回拍拖期間的使費再還錢。（《前男友不是人》劇照）

察覺到被渣男騙了感情及錢財，樓主決定分手，並追討借出的8000元及2.2萬元的鏡頭，然而想從渣男手中取錢難過登天，「佢cap返拍拖使費啲單出嚟，一蚊一蚊扣淨先還畀我。態度仲勁差，明明係佢爭我錢仲係咁命令我鬧返我轉頭」。樓主事後回想稱當時已感到奇怪，一時是欠保險公司錢，一時又變了「大耳窿」，而且每每要還錢時就找不到人，又不時以自殘要脅樓主，但因是男友便沒有深究，「而家諗返起都覺得好蠢」。

帖文引來網民熱議，不少人都斥責「渣男」過分，又慨嘆世道不公，「又係實證渣男先有女朋友」、「把口叻先又哄到女又呃到錢」、「點解我咁好都無女」。亦有人認為樓主太易相信別人，提醒她下次要多留意，不要被愛情蒙蔽雙眼，「一齊咗幾日就問你借錢已經九成九呃你㗎啦，以後唔好啦」、「其實拍拖2日就借錢，分分鐘佢有幾個『女朋友』然後個個都係當提款機『借錢』，要學識唔好人哋講咩都信」、「當交智商稅啦，蠢到咁多大話都仲借錢畀佢，拍咗幾個月就借錢畀人」。