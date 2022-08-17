公屋港媽擁$100萬儲蓄問點揀好：做首期買綠置居vs送女兒海外升學

兒女升學和住屋需要是最讓家長頭痕的兩件事，有港媽發文指，與15歲女兒住在公屋，目前擁有約100萬元現金儲蓄，正考慮應送女兒往海外升學，抑或當首期購入綠置居置業，因而陷入選擇困難，遂求問其他網民意見。



有港媽發文指，與15歲女兒住在公屋，目前擁有約100萬元現金儲蓄，正考慮應送女兒往海外升學，抑或當首期購入綠置居置業。（資料圖片）

該港媽在親子王國討論區以「選擇困難症（出國or首期）」為題發帖，現與女兒住在1個350呎公屋單位，每月租金2900元，並有約100萬元現金儲蓄。她指15歲的女兒成績一般，性格內向，擔心她未必能升讀本地大學，「將來條路好難行，其他家人又畀壓力」，故考慮運用該筆現金送女兒到外國留學。

另一方面，港媽又想過將100萬作置業首期，購買價值約250萬元的綠置居上車。她指自己偏向買樓置業，因「香港地最緊要有瓦遮頭」，擔心將來女兒畢業後出來工作，就可能要繳交倍半租金，「到時要交$4000至5000，所以我先諗不如辛苦啲買綠置居啦」，讓她們無後顧之憂，加上自己現時勉強有能力供樓，「因為我計過如果樓價$250萬，借150萬分15年，每月供款大約一萬蚊左右，我年紀唔細㗎啦，盡量唔想拖咁長」。

不過她亦表示，自己的想法曾被別人批評，「其他人覺得我自私，勉強都仲可以供佢去外國讀書，點解唔為佢將來鋪好條路，佢哋全部都覺得冇張沙紙就係死路一條」，令她陷入兩難局面，「擔心將來如果個女做老姑婆起碼有瓦遮頭，淨係搵三餐應該問題唔大啩？你又想佢出去見下個世界，大家都係媽咪都希望自己仔女條路好行啲。」

港媽指15歲的女兒成績一般，性格內向，擔心她未必能升讀本地大學，故考慮運用該筆現金送女兒到外國留學。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，不少網民都認為買樓較好，送女兒到海外升學性價比不高，「$1,000,000如果用嚟出外國讀書，大約只可以讀3、4年。將來樓價分分鐘升返，到時有賺嘅話再考慮到外國讀書囉！」、「讀書麻麻就無謂而家用呢啲錢，佢大啲出嚟做嘢再進修好過」、「出國100萬可能抆小小」。

不過有部份網民指樓主本身有公屋住，已有落腳點，反而女兒不出國留學，將來前途未必理想，「250萬綠置居同公屋差唔遠，而且還要供150萬」。亦有人建議港媽先了解女兒的想法，「要睇佢有冇心想讀，或者有冇target將來向邊個方向發展，如果佢無心機讀，就算畀佢去外國讀，未必一定有成績」、「係咪首先要睇下個女想唔想出外讀書先？如果佢本人都唔想（性格內向，未必想一個人去外國），或者佢自己完全無方向，你有錢都無用」。