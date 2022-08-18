紅出國際！動物園大象用鼻幫小孩撿鞋爆紅　職員按網民要求咁做

中國好大象！山東動物園近日有頭亞洲象紅出國際，網上瘋傳的影片看到牠竟然用象鼻幫小孩撿掉入園區內的鞋子，令網民紛紛要求園方為牠「加餐」。動物園職員稱該頭大象叫「山脈」，當時有家長抱住小孩看象，意外將鞋子掉入大象園區，山脈鼻子很靈活又樂於與遊客互動，馬上用鼻捲鞋歸還，園方亦已按網民要求，額外給了很多香蕉和西瓜作獎勵。影片隨後被外媒轉載報道，有禮大象紅出國際，山脈更被大讚很聰明又優雅。



山東1頭大象用鼻幫小孩撿鞋，被網民大讚。（微博影片截圖）

內地日前流傳影片，只見有名小孩的鞋子掉入大象園區內，大象見狀便用鼻子將鞋捲起，再將鞋子遞到小孩手中，小孩雙手接過還高呼「大象好聰明啊」。拍片者接受內媒訪問，指本月14日他去到山東威海榮成市西霞口神雕山動物園，大象發現小孩掉鞋後是主動歸還的。網民見狀大紛紛呼籲動物園要加餐，但笑言「以後丟東西的遊客會變多了」。

動物園職員表示，該頭有禮大象叫「山脈」，是頭25歲的亞洲象，原來當時有家長抱起小孩看象，他的鞋子踢到欄杆上時意外掉落，山脈看到便捲起還給小孩。職員指山脈的鼻子很靈活，平日喜歡和飼養員及遊客互動。部分網民留意到山脈有一根象牙出現破損，職員解釋其實是大象玩耍時動作很大，早前牠不慎撞到柱子才撞斷。事後園方已應網民的要求為牠加餐，給牠吃了很多香蕉和西瓜。

事件爆紅後亦傳到國外，外媒報道指中國有隻聰明大象懂得用鼻子將鞋還給遊客，專注於社交平台的外媒「NowThis」在IG等平台分享相關片段後，影片很快瀏覽量破百萬更有近13萬人讚好。不少網民大讚大象是很聰明的動物，而牠更是「優雅、乖巧又可愛」，但認為給大象最好的獎勵，應該是放牠回歸大自然。

（綜合）