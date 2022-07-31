目擊妻子手捏結拜兄弟下體　人夫質疑出軌氣炸提告　真相竟大逆轉

「耳聽三分假，眼見未為真！」台灣男子阿強（化名）有結拜20多年的兄弟李姓男子登門拜訪，中途見自己妻子及李男「失蹤」多時，於是心急尋找，卻在陽台見到妻子竟捏着李男下體「蛋蛋」，讓他十分氣憤，以為妻子出軌。最終事件告上法庭才真相大白，原來當時妻子被李男侵犯才反擊，李男亦被判10個月徒刑。



綜合台媒報道，李姓男子2021年8月某日到阿強家中作客喝酒，看到阿強妻子在陽台晾衣物，竟強行拉下對方內衣襲胸、強吻、環抱。後來阿強發覺李男與妻子「消失」已久，尋找下在陽台看到李男正抱着妻子，妻子則捏着李男下體「蛋蛋」，當場氣炸大喊「你們在幹什麼！」李男這時才放開妻子，回到客廳並離去。

誤會妻子出軌的阿強十分生氣，沒有理會妻子，直到3、4天後妻子解釋她是被李男「欺負」才恍然大悟。

事件後來告上法庭，妻子供稱當時被李男扯掉內衣襲胸，還雙手環抱她，但因為陽台就在其兒子等房間旁，她不敢大聲呼喊，於是捏了李男生殖器一下，惟李男未有鬆手，於是她唯有再捏李男生殖器，結果這幕被丈夫阿強看到。

妻子又說，她本來就不喜歡李男，而且當時很害怕，故無法回答丈夫質問，而李男第二天曾回覆「對不起」，還傳訊息予阿強說「我錯了，你應該不會原諒我，所以希望你身體健康。訣別了我的兄弟。我會引以為戒，汲取教訓」。

不過李男否認事發當天曾侵襲阿強妻子胸部，而事發後傳訊息向對方道歉，是因為他不小心爆出兄弟秘密，累夫妻2人吵架。

士林法院法官認為，李男是阿強的結拜兄弟，竟對其妻子強制猥褻，造成對方身心受創，事後還否認犯罪，且未與對方達成和解，故判李男10個月刑期。全案可上訴。