用APP叫的士選按錶收費　司機接單即起錶　乘客不滿：上車已40蚊

乘客上車才起錶是常識吧？有港媽在網上投訴，指日前透過預約平台叫的士，並選擇按錶收費服務，惟該部的士一接單便開始起錶，即「吉車」前往事主所在位置接載時已計算車資，最終比預計車資多出40多元，她堅持只給予應用程式顯示的價錢，卻被司機怒罵「野蠻」，甚至一度熄匙將她和同行女兒困在車廂內，最終揚言報警才獲放行，形容此經歷「可一不可在」。



港媽日前透過預約平台叫的士，並選擇按錶收費服務，惟該部的士一接單便開始起錶，即「吉車」前往事主所在位置接載時已計算車資，最終比預計車資多出40多元。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該港媽在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指日前帶女兒由新界出市區，貪方便下透過預約車應用程式叫車，當時程式顯示私家車收費為80多元，如選擇在定價的士服務則70多元，而的士按錶收費服務為50多元，因此選擇了跳錶的士。

惟的士一到埗，咪錶已顯示為40多元，司機稱因「吉車」前往港媽所在位置時，載不到其他客人，故前往的路途都要計入乘客車資內，還責怪她「咁樣搭車會俾其他司機鬧」，令港媽非常無奈，「從來未試過，可能我見識小，行內真係有呢個做法？」。

港媽當時堅持只給最貴的私家車價錢，即80多元，「廢時俾佢屈我搲車資」，並表明會向預約平台投訴，司機即時發難，不斷怒罵她野蠻，「話已經收平我，仲想點」。司機更一度熄匙將她和女兒困在車廂內約10秒鐘，港媽揚言報警後，對方即上車並聲稱只是「落車幫我攞bb車」。

網民都批評的士司機做法過份，「接單即起標，如果係咁，個個狗衝去做啦」。（資料圖片）

網民都批評的士司機做法過份，「接單即起標，如果係咁，個個狗衝去做啦」、「呢啲人發錢寒」，嘲諷稱「使唔使包埋佢開工早餐」；亦有人認為港媽一上車見咪錶有異常就應提出，「上車嘅時候你應該要佢起錶再落錶啦」；又建議港媽向平台投訴跟進，「拎返張單同客服講，呢個司機好快俾人封唔好害下家」，加上「無司機證已經可以告佢」。《香港01》就事件正向涉事預約平台查詢。