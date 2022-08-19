女同志配偶被騙到柬埔寨　「做到流產繼續做」兼體罰　險送KK園區

【柬埔寨詐騙 / KK園區 / 東南亞】近日爆出多宗被騙到柬埔寨等東南亞國家打工的詐騙事件，台灣聯同泰國政府展開行動在曼谷機場救出9人，其中1對女同志配偶透露，她們借錢人工受孕後為還款而應徵柬埔寨的文書工作，去到才發現要「招募人員」，每天都為業績受精神及肉體折磨，懷孕一方更因此大出血流產，公司竟要求2人隔天繼續工作，還迫她們提水桶半蹲體罰。兩人後來因業績差被「調地服務」，警方透露，這批受害人的目的地，其實是有「東南亞人口販運終點站」之稱的緬甸「KK園區」，但他們不知情。



台灣有女同性配偶接受人工受孕後到柬埔寨工作還款，但到當地發現受騙，做到流產隔天還要繼續工作。（示意圖／Getty Images）

台灣聯同泰國政府14日在曼谷機場展開行動，救出9名被騙到柬埔寨工作的台人。台媒報道，其中一對受害人是去年才結婚的女女同性配偶，她們因喜歡小孩而做人工受孕，卻為此借了逾20萬台幣（約5.2萬港元），疫情下她們出現經濟問題，為還款頭痕之際，剛好在facebook看到招聘廣告。她們見是文書工作，薪金不錯每月有4萬台幣（約1萬港元）又可以出國，連機票錢都不用出便應徵。

她們憶述當時和幾名台人一起搭飛機到柬埔寨，當地有專人接到工作地點，工作內容真的是打字及幫忙招募員工，現時想起她們的工作內容可能是在「抓交替」（找替死鬼），公司每天都有業績標準，未達標也未去到被施虐暴打的程度，會被辱罵及疲勞轟炸。

工作累積大量精神壓力亦令身體過勞，配偶中懷孕的一位有晚突然大量出血，小孩更因此流產，她們以為可獲短暫休養機會，未料公司不打算讓她們休息，隔天就被要求繼續工作。兩人不服從，竟被體罰提水桶半蹲，後來公司通知要調走她們，因為業績差要「調地服務」，幸好途中在機場被救出。驚險逃出生天後，兩人直言以後不敢再碰這些工作。

▼緬甸詐騙營內情況▼

台警指當時一批受害人的目的地，是被稱為「東南亞人口販運終點站」的緬甸「KK園區」，但被救回的受害人並不知情。而被救的9名台灣人中，其中1人被揭發是人蛇集團幹部，他宣稱管理方式「文明」、「不會打女人」，男性豬仔業績不好才會打，女人只會被體罰，做法是「提水桶罰半蹲」，短則10分鐘，長起上來半小時至1小時都有。受害人指他們被困在看似荒廢的大酒店，每層容納至少200人，會被強迫打電話到內地詐騙，業績不好會被交去「人事部」，打電話回台灣騙人到柬埔寨，就像「抓交替」。

（綜合）