家有過度活躍症小孩　排8年獲派頂樓公屋　港媽見欄杆極驚憂出事

【公屋編配／排公屋／配屋／小紅書】公屋配房只有3次機會！有港媽在小紅書發文稱排公屋8年，最近第二次配房獲派牛頭角樂華北邨的頂層單位，但她「一家四口有兩個看精神科」，尤其孩子患過度活躍症，看到單位外的欄杆已很害怕，「焦慮到睡不着」。她強調早就把孩子患過度活躍症的證明提交房署，大呻現在浪費一次機會。不少網民提供建議，表示樓主可會請社工再寫證明信，等待第三次配房機會。



港媽發文指第二次配房派樂華北邨頂層單位，但小孩患過度活躍症，看到欄杆後令她很擔憂。（資料圖片）

公屋輪候時間屢創新高，但市民對獲編配的單位未必滿意。有港媽日前在小紅書發文，她近日收到第二次配房通知，獲派牛頭角樂華北邨勤華樓的頂層單位，但她實地考察，「看到這個欄杆好怕」，她表示家中有特殊需要小孩，現在不知該怎辦，問網民是否要搏最後一次配房，「自從公屋從第一派開始就焦慮到睡不着」。

樓主指一家四口輪候公屋8年，見房署主任後8個月獲配房，孩子患有過度活躍症，房署多給1個額外家庭成員名額，故她是申請5人單位，第一次獲編配慈雲山公屋，但因離2名孩子學校太遠，又不要轉校所以拒絕了。雖然有網民稱現時的單位「這個戶型的最尾一間是最好的選擇」，但她表示多好都不敢住，「一家四口有兩個看精神科，意外一瞬間的事」，家人有精緒波動問題，沒想到交資料後，「還要派這種給我，這個看下去腳都軟了」。

有網民提醒小孩如有特殊需要，應一早找社工寫信證明，「咁高樓層，又有活躍小朋加真係好驚，畀着我都怕」。樓主回應她早將過度活躍證明提交房署，也因此獲額外名額，「咁都要派個危險單位畀我，浪費我一次機會」。網民教路她要去見房署主任講明實際情況，「或者遇到好主任，呢個問題好嚴重」，除了醫生證明，還可拜託區議員幫忙寫信，自己也應寫求情信。

樓主表示家庭社工稱第二次配房不滿意時會再寫證明信，現時她已決定等社工寫信後拒絕配房等候第三派。網民祝願她獲心儀單位，「有特殊小朋友就再博多次」，又建議她到房署求助，看是否能恩恤取消這次編配。

據房署資料，若申請者或戶籍內家庭成員在申請時已懷孕16個星期、為非短暫性需要於室內倚靠輪椅活動人士、為四肢癱瘓人士、為須長期於家中洗腎人士、患有過度活躍症人士，可在申請時提交醫療證明文件，在計算居住密度及家庭人數時，均可作1位額外家庭成員計算。有關租戶必須在申請時向屋邨辦事處申報，以便計算其居住密度。

《香港01》已就事件向房署查詢，正等候當局回覆。