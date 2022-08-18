雙蛇同房！柬埔寨台女蛇頭與謀殺富男友女公關同囚　同為蛇蠍美人

【柬埔寨詐騙／女蛇頭/ KK園區 /】台灣人蛇集團女蛇頭落網被關柙，意外出現「雙蛇同房」情況？台灣警方日前拘捕誘騙台灣人到柬埔寨的34歲女蛇頭張惟甄，由於她身材姣好又打扮性感在網上引起討論，認為她是蛇蠍美人。張女17日凌晨被關柙在彰化看守所時，剛好被安排與謀財害命的蛇蠍酒店女公關林姝妤同房，兩人同樣長相甜美，但1個販賣人口、1個謀財害命，台媒形容作「雙蛇同房」。

彰化看守所表示，沒有刻意安排2人同房，而是本來關柙禁見的女犯人就不多，又透露2人相處得不錯。



張女等人在Facebook刊登高薪招募廣告，誘騙台灣人出境工作，張女到政府辦相關手續走出大門時，被刑事局警員逮捕。（聯合報）

台灣不少年輕人被人蛇集團以高薪騙到柬埔寨，台媒報道，彰化警方在15日拘捕以34歲張張惟甄為首的3人，檢獲「販運筆記」，記錄至少50人被騙出境，張女為台灣方面的蛇頭。張原本在通訊行工作，2018年她仍在通訊行任職時，專門幫詐騙集團處理預付卡手機，因此接觸到內地詐騙集團，後來成為女蛇頭，現涉嫌《人口販運防制法》、《組織犯罪條例》等罪，案情重大且有銷滅證據的可能，17日凌晨裁定要羈押禁見。

張女被捕時衣着性感且身材姣好，引起網民關注。警方稱女蛇頭會安排「豬仔」住酒店，她一度和1名準備到柬埔寨的豬仔互有好感交往，但她為了10萬 （約2.6萬港元）佣金仍是將男友送到柬埔寨。據悉其男友因怕被摘取器官，仍在配合不法集團被困柬埔寨做詐騙。

警方指犯人5月起在社交平台張貼廣告，高薪招聘打字員、機房維修員等，騙人上當後賣到柬埔寨，成員侍成功招募1人可獲得10萬元台幣（約2.6萬港元），檢查賬目他們6月起至少賺了500萬台幣（約130萬港元）。曾有1名男受害人見張女眼大大、平日衣着清涼、擁傲人上圍及身材而上當，更不停「吃頭腐」及作性暗示，張女為了佣金才忍讓，但告訴柬埔寨的對頭人稱「過去要好好修理」該男子。

女公關林姝妤長相甜美，去年被捕時起引網民熱議。（疑犯fb圖片）

女蛇頭被關柙亦成為網民焦點，事關她17日凌晨被關柙至彰化看守所，被安排與另一名涉下殺人案蛇蠍美人林姝妤同房。當地傳媒形容2人1個是蛇頭、1個是蛇蠍女，一同關柙是「雙蛇同房」。彰化看守所稱房間有限，女性收害人人數很少，才讓張女與涉謀殺案的林女同房，沒有刻意安排，又透露2人相處得不錯，早餐提供的饅頭及紅菜2人都有吃完，今天有安排放風。

涉謀財害命的30歲酒店女公關林姝妤外表甜美，去年11月，彰化爆出「東螺溪水流屍命案」。案情指，林女原本打扮中性，後來轉形象到酒店當女公關，被從事博奕行業的51歲張男一眼看中提出包養，交往首天就豪給15萬（約3.9萬港元）「零用錢」，要求她別到酒店上班，更容許林女的前女友同居一室。

張男為林女及家人買名牌及名車，被林女一家當搖錢樹，但2人後來常因錢銀問題吵架，林女一家擔心他不再包養。林女其後得知張男提款卡密碼，聯同父母及弟弟用安眠藥迷昏張男再勒死，之後將40公斤石頭綁在他身上丟入河底，殺人用其提款卡成提取了470萬（約122萬港元）。檢方認為林女一家四口冷血兼殺人計劃分工明顯，全控以強盜殺人等罪，建議法官重判，但由於案情疑點眾多，她已兩度被延押。

（綜合）