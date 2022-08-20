遺失學生八達通被嘟$1500消費券　失主籲還錢不追究　網民錯重點

【消費券／學生八達通】政府發放消費券下，許多市民的八達通餘額可達千元起跳。有男網民今午在荃葵地區群組發文，指早前於1家餅店附近遺失學生八達通，該卡已用於領取了消費券，而他用八達通APP翻查消費紀錄，在他「CUT卡」前大半天已被豪使逾1500元，樓主發文呼籲拾卡人主動交還消費金額，稱願不作追究。許多街坊呼籲樓主應該報警，尢其是個人八達通有名有姓更應報案，還認為拾卡人如此消費根本不會還錢。惟也網民「錯重點」，驚訝賊仔4小時內吃了3餐，「6點食完嘢，8點又食，10點再食，佢生積啊？」。



樓主遺失了1張領取消費券的學生八達通，報失前大半天被消費了逾千元。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「荃灣 大窩口 葵涌邨」發文，他8月17日早上9點左右在區內1家餅店遺失學生八達通，上面有真實姓名，更已用於領取消費券，所有消費都紀錄在手機APP上，惟發現「cut卡」前大半天，拾卡人已用他的八達通消費上千元。

樓主上載的圖片可見，該八達通在10小時於4間餐廳消費，12時許午飯時間到麵店花費98元，至下午6時及晚上8時吃了2餐大家樂，消費額逾350元，10時許又光顧了麥當勞，其餘消費主要在超市，其中一筆達650元，總共消費逾1500元。樓主提出可以私下解決，呼籲拾卡者可於24小時內主動聯絡，若交還所消費的金額，不會作任何追究，「否則將報警處理」。

樓主上傳拾卡者的消費紀錄，善心提醒對方只要歸還消費金額，願不作任何追究。（fb群組「荃灣 大窩口 葵涌邨」圖片）

許多網看到帖文後提醒樓主應馬上報警，因個人八達通上有名有姓，「佢用你八達通，證明佢唔想交返出嚟，報警拉人啦」，不認為那人會主動還錢，而且是盜用了政府派發的消費券，明顯貪便宜及立心不良。由於地區群組不是人人留意到，網民指盡快報警也方便翻查閉路電視紀錄，因為有些連鎖店閉路電視紀錄不會儲存太久，又提到個人八達通倘遺失可馬上去地鐵站報失，職員會鎖卡，若尋回會交還。

有網民留意到拾卡者的消費紀錄，笑稱他「買得好開心」，「條友好食得，一晚4個鐘唔夠食3餐」、「6點食完嘢，8點又食，10點再食」，但有人懷疑他是幫別人購物或買餐「套現」。有同樣遺失過八達通的網民分享，自己一樣試過失卡後被人拿去百佳掃貨，「報埋警，冇用的」。

（facebook群組「荃灣 大窩口 葵涌邨」）