去女僕Café遇一見鍾情對象　港男親近靚女僕聽聲崩潰：竟然係男人

這麼可愛一定是男孩生！有港男於討論區發文分享近日光顧女僕cafe時的經歷，指該店的女僕都相當高質，他更對其中1名女僕一見鍾情，便刻意找對方為自己點餐，怎料對方一開聲就是男人聲，原來竟然是偽娘，使他崩潰發文：「點解可以扮到仲靚過啲真女㗎！」網民隨即提議樓主「中途轉基」，支持他追求真愛。



日本偽娘網紅Puutan是男生，但扮相肯定令人以為是可愛女生。（Twitter@PUUTAN_318圖片）

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該男生於「香港討論區」以「去女僕cafe，唔小心鍾意左個女僕，點知...」為題發文，憶述自己日前到女僕café時，發現該店的女僕都相當漂亮，他更對其中1名女僕一見鍾情，為了與「她」接觸，更刻意找對方為自己點餐，怎料對方開口竟是男人聲，樓主驚覺「她」是男兒身深受震撼，痛恨自己「竟然同一個男人一見鍾情」，並抱怨對方「扮女人扮得太似」、「點解可以扮到仲靚過真女」。

文章引起網民討論，部分網民支持樓主追尋真愛，表示「基會難逢」、「基不可失」、「真愛無分男女」。部分則認為樓主中伏，叫他到海關投訴該店違反商品說明條例，但有網民表示對該「女僕」及café有興趣，埋怨「入到黎圖都冇張？」，要求樓主上傳靚女偽娘的相片以及café店名。