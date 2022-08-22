用APP叫八五折的士　乘客問一問題遭司機爆粗狂鬧　網民意見兩極

的士司機與乘客爭拗事件不時發生，近日網上流傳帖文，有乘客指清晨以電話程式叫車，到達目的地後詢問司機1句「係唔係已經85折咗㗎喇？」，以確認車費金額，沒料司機聞言情緒失控，對她「爆粗」狂罵，雙方不歡而散。事件引來網民討論，有人認為事主乘車理應按錶付款，「搭85折的預咗服務都打85折」；但亦有人認為司機接單時已代表同意給予車費折扣，收錢時才向乘客發泄非常缺德，「接得order就你情我願，冇理由要俾你鬧」。



網上流傳帖文，有乘客指清晨以電話程式叫的士，到達目的地後詢問司機1句「係唔係已經85折咗㗎喇？」，沒料司機聞言情緒失控，對她「爆粗」狂罵，雙方不歡而散。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有女乘客於facebook發文，指昨日（21日）清晨6時許以手機程式叫的士，從大埔翠屏花園前往坪石邨，車程途中一直相安無事。到達目的地後，她問了司機一句「係唔係已經85折咗㗎喇？」，強調當時語氣保持禮貌，「我通宵完真係冇自己計」，只希望確認車費金額。

沒料司機聞言竟突然情緒失控，「呢個癲佬司機就態度好差咁叫我自己計」，更「爆粗」向她破口大罵，「係咁鬧我死窮X，冇錢唔好搭的士，句句臭X前臭X後」。女乘客指當時正取錢繳付車費，司機看到又不停喝罵及催促她，「我由問完嗰一句問題開始就不停俾佢用粗口鬧」。

女乘客以手機程式叫的士，到達目的地後，她問了司機一句「係唔係已經85折咗㗎喇？」，強調當時語氣保持禮貌，沒料司機聞言竟突然情緒失控，「爆粗」向她破口大罵。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

直至對方找續後，她忍無可忍開聲回罵，「真係癲佬一樣，佢句句都係極侮辱女性嘅說話」，並以電話拍下相片及數秒長的影片，以便之後投訴，「呢啲的士司機有精神病應該接受治療，唔適合揸車」。

她事後表示，身為乘客有權確認車資，又指因以程式叫車，只希望確認是否有車費折扣，「我真係只係問咗一句問題，點解要俾人侮辱？我畀足應該要畀嘅車資，咩叫窮X冇錢唔好學人搭的士？呢啲就係今時今日香港優質嘅的士服務」。她續指，面對司機的違規行為，乘客根本投訴無門，「就算想投訴都冇用，運輸署所講投訴表格都係出封勸喻信，但呢啲司機就完全冇機制監管，作為乘客又可以點？」。

帖文一出引來熱烈討論，網民意見兩極，有人同情樓主，狠批涉事司機態度惡劣，不應以乘客發泄，向乘客粗言穢語更或已違反法例第374D章 《道路交通(公共服務車輛)規例》中，對司機操守的規定，建議她向運輸署投訴，「講真個司機唔想做平台，join嚟接單又要鬧人，個客錯喺邊」、「85折是你情我願，接得就唔好發脾氣」、「食得鹹魚抵得渴，又要做折，又要玩乘客」。

不過也有網民指出，事件癥結在於車費折扣，認為只要按錶收費便能減少爭拗，「講真冇錢真係唔好搭的士喎，你叫得85折的士，就85折服務㗎啦」、「真係唔撐你！下次自己計定先好上車嘛」、「你要85折又有又千足金嘅服務，你話有冇可能唔嘈交？一分錢一分貨、大家都明白這句說話」。但也有人明言，「正價定85的都好，我不嬲唔會對啲司機嘅態度有咩期望」。