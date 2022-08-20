中學生疑是蛇頭賣2友到柬埔寨　豬仔被恐嚇「拖後山分屍」急籌錢

【柬埔寨／詐騙／蛇頭／人蛇集團】為了錢，連一同長大的好友都能出賣嗎？被高薪利誘到柬埔寨的詐騙案頻傳，台灣爆出1名18歲林姓高中生疑是蛇頭，原相約2好友一同去柬埔寨工作，臨時爽約要2人先出發，結果1人最近才被救回、另1人被集團虐打禁錮向家屬勒索贖金，聲稱沒錢就「拖去後山分屍」。警方調查發現林男接觸到不法集團，承諾每仲介1人到當地就有6000美元（約4.7萬港元），惟林男稱自己發現奇怪才沒有前往，否認有出賣朋友。網民極為不齒其行為，批評他「拉朋友去死」。



台灣1名19歲男子稱被好友介紹到柬埔寨工作，但對方臨時爽約沒上機，他與另1名18歲男子去到當地卻被不法集團禁錮。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，3名國民黨立委於18日成功救回19歲的陳姓受害人，他爆料自己是獲屏東同鄉好友、18歲的林姓高中生介紹前往柬埔寨，家屬質疑原應同行的林男出賣朋友，另1同行的18歲鄭男下落不明。鄭男家屬說兒子8月3日離開屏東，騙家人要到台中做保安，是陳男親戚介紹的工作，未料凌晨他去了桃園機場，家人早上再聯絡時覆話的是陳男，說兒子在睡覺。

後來鄭男家屬發現兒子是被詐騙集團騙到柬埔寨，要他「招募新血」，他們在兒子的facebook發現有簡體字帖文，招募人到金邊工作，強調不要亂信網上詐騙廣告，「保證你人身安全」。鄭男其後打視像電話給媽媽，他被關在賠付房，等家人付贖金。鄭男媽媽說對方一開始要60萬台幣，籌不到就想辦法「拉6個人過去」。商議一輪成功將贖金降到15萬，家人要籌錢救子。兒子發來的照片看到他被人打到臉瘀嘴腫，無緣無故就會被人打，集團威脅沒按時付錢就「拖去後山分屍」，求情下將限期延至今日（20日）。

臨時未出境的林男被質疑收取人蛇仲介費，他接受台灣電視台TVBS訪問時否認有出賣朋友，說3人真的約好去淘金，但出發前和鄭男吵架又被母親阻止，他才沒上機。林男被鄭男母親指責「你確實是把他們兩個賣過去」時，林男覺得很冤枉，他原本也是受害者。林男家屬澄清兒子只是運氣好沒有同行，警方卻想將兒子法辦。

警方表示，全案起於林男在5月份在網上認識1名叫「阿文」的男子，要求他仲介年輕人到柬埔寨，承諾每介紹1人就有6000美元。林男找來一同長大的好友兼同學鄭男及陳男，林男登機前一刻以和陳男吵架為理由脫身，最終只鄭陳2人飛去柬埔寨變了「豬仔」。

警方續指林姓疑犯和陳鄭是同村長大的好朋友，林男供稱他作仲介後原打算一起到柬埔寨，但後來覺得事件奇怪，才打消念頭叫陳鄭先去。他承認在網上與「上游」對話時，對方有起出國每多1人都有酬勞，但他至今未收到。

兒子仍被困的鄭媽媽家中有4名子女，和丈夫是臨時工沒那麼多錢，求助兄長，但對方要見到人平安回台灣才付錢，一度希望陳男家人先墊支，但被拒絕。幸好今天在好心人幫助下已籌到贖款，現時已付了錢等對方放人。

網民極不齒林男所為，批評「自己不去，讓別人先去，別人的囝仔死不完」、「損友不可交」、「還好已經18歲，刑事部分自己扛」，質疑現時說法只是找脫罪理由，「連同村長大的朋友都能賣，人真的貪婪就什麼都做得出來」，但也有人認為他只是無知受騙。

（綜合）