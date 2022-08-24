獸父多次性侵女兒　辯稱「女兒主動要求當男友」　鐵證揭謊終重判

這種父親真是禽獸不如！台灣1名女生中學開始就淪為父親泄慾工具，多次被性侵，連生理期來時也不放過，過程中還拍下影片。直到女生升讀大學後才向男友、同學訴說悲慘經歷，終令事件曝光。該獸父出庭辯稱，發生性行為是「女兒主動要求」，指父女獨處時「當男女朋友」；惟法院檢視證據後未有信納被告的辯解，依強制性交等罪判獸父9年徒刑。



台灣1名女生從中學起就淪為父親泄慾工具被性侵，生理期來時也不放過，過程中還拍下影片。直到女子讀大學後，才向男友、同學訴說悲慘經歷，終事件曝光。（示意圖，非當事人／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，受害女生小時候主要由祖父及母親照顧，上中學後出現學習及情緒障礙，高二起改與父親同住台北家中，假日則會住在別墅，沒想到卻是噩夢開端。

2020年2月，女生與家人到別墅度假，但父親將她單獨帶回台北住處，並趁女兒在家中打掃時，逼她口交、性交得逞。此後父親變本加厲，2020年3月至2021年10月間，5度在別墅內性侵女兒，連生理期來到也不放過，更拍下影片。之後女生升讀大學，其間向朋友及當時男友訴說遭性侵經歷，學校教師得知後報警，父親隨即遭羈押並起訴。

獸父拍下的不雅片成為父女性交的鐵證，但他在庭上辯稱發生性行為是「女兒主動要求」，「她因為我身為父親的身分及權勢同意與我性行為」，又說是「女兒主動要求」，在2人獨處時當是「男女朋友」。

台北地方法院法官指出，女生曾被診斷情緒與表達能力均低於常人，而且她於調查期間明確向警方說每次被父親侵犯時，父親都是違反其意願，由於怕被罵，故不敢抵抗或求救。

法官最終認定女生指控屬實，判父親未成年少女性交罪、強制性交罪、錄影而強制性交罪等罪成、應執行9年徒刑。（示意圖，非當事人／gettyimages）

法官又說，女生歷次證述都一致，情節內容沒有矛盾瑕疵，與社工傾談時曾崩潰狂哭、身體癱軟表示自己很痛苦，旁人都被其經歷影響而跟着哭；而且她還有摳手指流血、摳頭皮、眼神呆滯等創傷後行為，加上女生並非主動報案，顯然不是想誣衊父親。

法官最終認定女生指控屬實，判父親未成年少女性交罪、強制性交罪、錄影而強制性交罪等罪成、應執行9年徒刑。全案可上訴。