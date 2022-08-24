老婆抱初生B返娘家遭奶奶嬲爆：以後唔好出現　人夫呻難做反被罵

婆媳問題可能是世上最難解決的矛盾之一！有港男日前發文，稱因工作忙碌無暇照料不足1歲的女兒，於是叫妻子帶女兒回娘家暫住個半月，由外父母幫忙湊孫。未料此舉竟惹怒母親，但母親的發火對象卻是新抱，斥責新抱不把自己當家人，更揚言「以後都唔想見新抱」。



樓主在討論區表示因工作緣故要妻子把未夠1歲的女兒帶回娘家，由外父母幫忙照顧，但就引起自己母親的不滿。（《寶寶大過天》劇照）

該港男在連登討論區以「婆媳問題係唔係定律嚟？」為題發帖，稱其近日工作忙碌，天天加班至深夜，無法幫忙打理家中雜務。念及女兒年幼，生活處處離不開大人，又不想妻子過於操勞，「就叫咗老婆暫時帶個未夠1歲嘅BB女返娘家住個半月，因為外父外母可以幫到手照顧」。

他表示外父外母每日都會買新鮮餸菜煮3餐及嬰幼兒食品，又會幫小寶寶洗澡，那麼妻子沒那麼吃力之餘，還能教小寶寶說話做運動，甚至有精力帶她到圖書館或是公園等，但若寄宿在他自己父母家就相反，「應該未必有以上支援，就算有，應該九成都係我老婆做晒」。

港男知道父母「恨湊孫」，便通知兩老稱妻子帶女兒回娘家暫住，着他們可以自行到親家家中與小寶寶玩；而他周末如不用加班，亦會帶妻女回兩老家住1晚，當時父母也沒有意見，「起初都相安無事，因為每個禮拜都有返去過夜」。

樓主表示妻女回娘家會有更好的照料，因為外父母會幫忙煮飯及幫BB沖涼。（《寶寶大過天》劇照)

直至上周末樓主要加班，便對父母說要少見一面，母親勃然大怒，斥責「新抱唔當佢係屋企人，唔肯自己一個帶BB嚟瞓過夜」。父母隨後更退出聊天軟件上的家庭群組，覺得新抱不把他們當家人，甚至明說「見到佢都唔會開心」，於是不歡迎新抱去他們家，「老豆同我講，返去探佢哋可以，帶埋BB都好，但新抱不要再出現了」。

港男夾在父母與妻子中間感到懊惱，而妻子忙着照顧寶寶，縱然不開心也沒有辦法，「自覺我哋算係咁，10樣要求做咗9樣，但1樣唔做，就被認為『唔當佢係屋企人』」。港男引用天王黎明金句「左手又係肉，手背又係肉」，稱「我知我好廢」，但解釋自己的不作為其實有原因，指他曾經為了幫太太解釋而令母親覺得他「沖出嚟幫老婆鬧老母，喊晒口話自己好心傷」，更直斥他「衰仔」，要求他不要再插手「婆媳之爭」。他擔心這次「加把口」會令母親與妻子關係惡化，於是發帖問網民意見。

樓主稱曾被母親要求不要插手她們的婆媳糾紛，因此是次仍然未有「開聲」，怕會令母親與妻子的關係惡化。（《寶寶大過天》截圖）

帖文引來網民熱議，有人覺得樓主父母情緒勒索、小題大做，「分分鐘係覺得點解外家有得成日見粒孫，佢哋無，唔公平」、「黐黐哋線，一次半次，想見個B咪自己過去探囉」、「要新抱一個人抱住個B/推住BB車，帶埋成堆BB用品過去畀佢哋玩孫？」。有人就斥責樓主「怕事」，明明了解母親與妻子的心態與矛盾卻仍然袖手旁觀，任由事態惡化，「你真係好似第三者睇住故事發展咁，畀人嘅感覺係好事不關己咁」、「乜都知但係就唔幫老婆講說話，因為驚老母發爛渣」。

不少人覺得自古婆媳問題就難以解決，而多數是因為男人同時擔當兒子及人夫的角色，卻沒有做好溝通橋樑，「已搵到問題嘅核心，就係樓主你」、「其實所有婆媳關係9成9都係因為個男人無做好中間人角色」、「你先係一家之主，似返個男人啦」；建議樓主要好好與母親解釋，「認真同你阿媽傾下，幫你老婆講說話，一次唔得就兩次，你係好重要橋樑，如果你放棄嘅，就真係乜都唔洗做」、「你唔出聲就只會令件事愈嚟愈差，你係唯一可以出聲嗰個」。