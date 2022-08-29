試用期辭職拒再延期被上司罵自私　港女斥態度差：唔怪得咁多人走

打工最怕遇到惡頂上司，近日有港女在討論區發文，指因有朋友介紹筍工，所以便趁現職仍在試用期內辭職，惟上司表示難立即請人接替，樓主便答應多做1個月；其後上司再度要求延期至下月初，但樓主因已安排新工作上班而拒絕，怎料上司即大罵她做人自私，又要其他同事替她善後。事件令樓主氣憤，直斥上司有求於人卻態度差，難怪自己入職未夠3個月已見到十多人離職。網民一致認為該上司亂發脾氣，更加不值得幫忙，建議樓主「早走早着」。



有港女表示在試用期辭職後被上司兩度要延長留任，她拒絕後對方竟直接翻臉，大罵她自私。（《我要準時下班》劇照）

該名港女在香港討論區以「幫係人情唔幫係道理，求人幫手仲咁嘅態度？」為題發帖，表示做文職工作，由於早前有朋友介紹薪金更高、且可兼顧工作與學業的工作，所以打算趁試用期未滿前辭職。遞信後原本經過7天通知期便可離職，但上司表示難以立即請人接替，要求她多留1個月工作至8月底。樓主當時還未與新公司落實上班日期、又念在與同事關係良好所以答應。

有港女表示在試用期辭職後被上司兩度要延長留任，她拒絕後對方竟直接翻臉，大罵她自私。（《受夠了！ 我要炒老細》劇照）

樓主指近日上司再次要求她延長任職至9月8日，由因已經安排於9月初開始新工作，所以便拒絕了上司的要求。怎料上司立即發脾氣，怒罵：「你返到8月尾好難計糧比你㗎喎，點解你做人咁自私？唔諗吓你唔做之後要其他同事幫你執手尾？」樓主深感委屈，表示自己願意幫忙到月尾已經很好；又指自己仍在試用期，根本沒多少工作需要同事幫忙善後，反駁「真係自私嘅話，遞完信日日請假都得啦」、「想人幫手仲要咁嘅態度」，更總結一句「唔怪得未做夠3個月，已經見到十幾個同事唔做」。

有打工仔於討論區發文表示自己辭職後被上司要求繼續工作，拒絕後對方竟直接翻臉，大罵樓主自私。（《無法成為野獸的我們》劇照）

網民一面倒支持樓主不要再留，直指「大條道理唔幫」、「情緒勒索」、「出糧點難計？使唔使微積分？」，大不了直接勞工處見。亦有網民提醒樓主打工不能太好心，「千萬唔好同公司講人情」、「你自己懶好心應承」、「做好人無用㗎」。