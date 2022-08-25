馬騮搶食！女遊客食杯麵遭猴子搶劫　滾燙熱湯直淋大腿　下場超慘

馬騮搶食一向不簡單，有台女近日到花蓮太魯閣遊玩，其間在便利店買杯麵吃時，卻有猴子出其不意衝出搶劫，整碗滾燙熱湯打翻，導致她的大腿淥傷起水泡，形容第二天仍痛得要死。



有台女近日在花蓮太魯閣便利店買杯麵吃時，卻有猴子出其不意衝出搶劫，整碗熱湯打翻導致她的大腿淥傷起水泡，形容第二天仍痛得要死。（FB「爆怨公社」圖片）

該台女周日在facebook群組「爆怨公社」發帖，指自己到太魯閣遊玩時，在附近1間便利店買杯麵吃，不知什麼時候被猴子盯上，接着上演搶劫大戰。她形容猴子「為了搶一碗熱騰騰的泡麵，可以跟你把命拚」，當時的她滿腦只想端好該碗燙手的杯麵，但當猴子出其不意動手搶奪時，她一點心理準備都沒有，又指猴子身手俐落得很，結果整碗熱湯就倒瀉在她的大腿上，「嚇死了，也痛個半死了！」。

她在文中公開大腿燙傷的照片，可見皮膚起了幾個大水泡，並抱怨稱第二天還在疼痛，只好以一句話警世呼籲：「食物絕對不能讓猴子看到。」

她在文中亦公開大腿燙傷的照片，只見起了幾個大水泡，並抱怨稱第二天還在疼痛，以一句話警世呼籲「食物絕對不能讓猴子看到」。（FB「爆怨公社」圖片）

網民看到照片都感驚訝，並稱很同情她的遭遇，「好可怕……祝早日康復」、「潑猴無誤」，又指該處是「黑點」，「猴子已經習慣待在門口搶食物了」，又分享自己都有相同遭遇，「我也在這地點被猴子搶了糖果」、「被兩隻從天而降的猴子搶走我手上的零食，瞬間傻眼，下秒我衝去搶回在我面前的餅乾，然後馬上手刀跑回對面」、「我也遇過，不過沒潑到自己，潑到猴子，重點那碗才剛泡啊」，亦有人批評「有人餵才會搶」。