網民盤點同事缺德行為　睇AV、放陰濕屁　收工後咁樣最不能接受

返工除了想要薪高糧準，好同事、好上司也是可遇不可求！近日有網民在連登討論區發帖，盤點同事的各種缺德行為，除了吃飯時間剪手指甲、出外食Lunch假裝沒帶錢包等，更過份是「係位放陰濕屁」，自私地「返工睇AV……但唔叫我」等等，當中有表示做打工仔太盡責，對其他同事而言亦是缺德行為，引起網民共鳴。



近日有網民在連登討論區以「一人一個同事缺德行為」為題發帖，期望大家分享各自同事的缺德行為。（《大債時代》劇照）

網民在連登討論區以「一人一個同事缺德行為」為題發帖，希望大家分享職場遇到同事的缺德行為，主率先提出了3個例子，包括下午自私地吃零食發出噪音、食飯時間修剪手指甲以及出外午餐假裝沒帶錢包，企圖博走數等等。

樓主拋磚引玉得到網民回應，盤點出大量缺德行為，包括細聲哼歌但影響到同事、講是非、落雨天用風筒吹赤腳等、寸同事準時收工、痾尿周圍射，又唔沖廁等等，有人網民指有同事上班時看AV，而缺德之處竟然是「但唔叫我」，又有人稱同事「放陰濕屁」，相信是悄悄地在座位放屁。

有網民趁機諷刺打工仔「太鍾意返工」，表示準時返工、唔請假、大病仍然在家工作等都很缺德，而很多人都不能接受「放工覆公司WhatsApp」，更有網民反諷樓主「上連登發文數落同事缺德行為」，亦是十分缺德。