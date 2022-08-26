大媽捉吊橋扶手狂搖半個鐘！無視勸阻忘我打卡　疑搖斷欄杆惹狠批

到旅遊景點參觀時想「打卡」拍照留念是人之常情，但要保持禮儀做個文明遊客是常識吧？微博近日瘋傳影片，1名大媽到河北1個風景區的吊橋遊覽時，竟捉住橋上扶手忘我狂搖半小時，身旁則有3名友人輪流幫忙打卡及拍片。在場有遊客看不過眼開聲勸阻，惟大媽毫不理會，之後更有遊客發現吊橋的部份欄杆疑不堪猛烈搖晃而與橋面斷開脫離。影片引來網民討論，不少人直斥大媽行為缺德，認為管理機構應向遊客的違規行為作出懲罰。



微博近日瘋傳影片，1名大媽到河北1個風景區的吊橋遊覽時，竟捉住橋上扶手忘我狂搖半小時，身旁則有3名友人輪流幫忙打卡及拍片。（微博影片截圖）

事發本周日（21日），1名50多歲大媽到河北保定1個風景區遊覽，沒料她走到1條木吊橋時竟做出令人側目的缺德行為。從網民拍下的影片可見，大媽站於橋上，雙腳半蹲「紮馬」，兩手分別抓住橋上的扶手起勢狂搖，無視橋上的其他顧客，身旁則有3名友人替她拍照打卡。

有目擊者表示，大媽足足搖了扶手30分鐘，令整條吊橋也跟着劇烈搖晃，有遊客一家準備過橋時看到大媽的舉動，也只好站於橋下等待。另有遊客忍不住開聲勸阻大媽，但她毫不理會，之後更有人看到橋上的部份欄杆，疑不堪猛然搖晃導致與橋面斷開脫離，狠批大媽破壞公物行為幼稚又可恥，認為該景區雖不收費，但參觀者亦有責任保護設施。

影片曝光後引起熱議，大批網民狠批大媽缺德，認為她的行為隨時害己害人，「是否可以算危害公共安全？」、「找死的節奏」。亦有人直言負責管理的機構應向相關缺德行為作出懲罰，「不能年齡大了就不處理，不能慣着，賠償損失、罰款拘留10天看一下還狂嗎」、「對這種行為不僅是賠償更得要罰款，得重罰讓她長記性，警示其他人」。

涉事景區由當地鄉鎮管理，吊橋位於開放式景區內，工作人員事後指出，他們從瘋傳影片得知大媽的行為後，已派人到現場查看及檢查，又指「看到不理性行為，我們也會勸阻」。