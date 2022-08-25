用APP叫的士表明新冠陽性　乘客願加$100全程開窗　司機：搏命錢

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（25日）新增確診個案達7884宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，政府不排除收緊社交距離措施。有的士乘客近日以叫車APP（應用程式）召車，要求由荃灣港安醫院前往太古城，惟表明是「新冠陽性」確診者，稱願意額外多付100元車費及全程開窗以保障司機。相關訂單引來業界討論，有人形容是「搏命錢」，相信或有曾中招的司機願意接單，有人則指司機每日面對大量乘客，或有機會遇上確診者，認為叫車的乘客願意坦白已屬難得。



有的士乘客近日以叫車APP（應用程式）召車，要求由荃灣港安醫院前往太古城，惟表明是「新冠陽性」確診者，稱願意額外多付100元車費及全程開窗以保障司機。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有的士司機近日於facebook群組發文，分享的士叫車APP的訂單截圖，指留意到有乘客以叫車APP（應用程式）召車，要求由荃灣港安醫院前往太古城東山閣，車程估計約為3.6公里。相關乘客於訂單備註欄表明為「新冠陽性」確診者，稱願意額外多付100元作為「貼士」及全程開窗以保障司機。樓主指，相關「柯打」（order）很快便被接單，笑問：「邊位師兄咁手快撳咗？」

相關訂單引來一眾的士司機討論，有人認為該車程是「搏命錢」，接載客人後隨時有「中招」確診風險，「條友咁老實都有嘅」，估計或有曾確診的司機不介意接單，「中過嘅咪撳囉」、「可能個司機自己都中咗呢」。亦有人認為，的士司機每人接觸不同乘客，根本難以確定客人的健康狀況，直指該名叫車乘客主動申報已屬難得，「明知好過唔知」、「可能有啲帶菌者一路揸緊的士播毒有上報呢，大家都中咗唔怕啦」。