的士男乘客太醉　司機怕危險拒開車遭暴力打頭：以後一律拒載

「俾人打係有原因㗎，原因就係我無拒載。」的士司機與乘客起衝突的事件時有發生，有司機上載1段行車記錄器（車CAM）影片分享經驗，顯示某次返夜班時遇見3名乘客，其中1人酩酊大醉，不斷作出騷擾行為。司機表示因行車危險未能開車，結果被該名醉男襲擊，最終需致電報警。



從片段可見，當時有2男1女登車，後座其中1名男子醉酒不受控，不斷大聲呼喊及說外語等，旁邊女乘客及前座男子多番勸喻他坐好不果。（影片截圖）

該名司機昨晚（24日）在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布影片，指片段是在早前疫情期間拍攝，不便透露確實時間，但近日看到有同行被乘客毆打的新聞有感而發，希望能分享出來，「想講市民知呢啲唔係個別例子，的士日常」。

從片段可見，當時有2男1女登車，後座其中1名男子醉酒不受控，不斷大聲呼喊及說外語等，旁邊女乘客及前座男子多番勸喻他坐好不果。司機見狀忍不住表示「咁樣有危險，行唔到喎」，醉男即大聲粗口怒罵，「行啦，X你老X」，並伸手打司機的頭部及膊頭，前座乘客大力按壓醉男，後座女子則連聲道歉，最終司機致電報警，2名同行乘客即表示「我哋走啦」，打算下車離開。

司機補充，當日透過預約的士程式接單，即由旺角「飛過去」7分鐘到達尖沙嘴1間酒店，但在樓下等了很久，3人才來到車前，「繁忙時段，已經等於唔見咗一支$88旗嘅時間」，由於見有朋友陪同醉男登車，才放下心接載，「點知佢咁大壓力」。他又指，一上車已經遞上3個膠袋讓醉男嘔吐，沒料車廂的地毯還是遭殃。

他直言，自己當時「新手輸經驗」，但經一事長一智，以後遇到「唔能夠正常行路，又要扶牆又要扶靈」的人士都只好拒載，保障自己。

帖文引起不少司機共鳴，直言最怕遇到醉酒人士，「做夜更真係好多醉貓，最怕呢啲人」、「醉貓借啲意唔畀錢大把，一係喺車度冇預警之下嘔吐，一係中途突然間發癲，層出不窮」、「堅，今年中三次」，又認為拒載是無可厚非，望市民諒解，「呢啲踏油走啦！等佢嘔夠發夠癲先再截車」、「Feel到唔安全拒載硬」、「見到斜斜地即走喇！仲畀佢上」。

根據《的士則例》，的士司機如無合理的原因，不得在租用人以明確或暗示的方式表示乘搭意圖後，仍故意拒絕或忽略租用人的租賃要求。