同歸於盡！印度蛇王捉毒蛇纏頸炫耀　遭毒蛇死前報復一口咬死

自負的獵人可能招致死亡的惡果，印度北方邦有1名擅長捕蛇的男子，在鄰居家幫忙捉到1條帶有劇毒的蛇後，握着蛇頭在村中走動炫耀，又把毒蛇纏到頸上。豈料1小時後，他把玩時一時不慎遭到毒蛇反撲，被毒蛇反咬一口，最終毒發身亡。



印度北方邦55歲「蛇王」米甚拉是村中的捕蛇好手，日前他幫鄰居捉到1條毒蛇，他把蛇放在身上炫耀「戰績」，一時不察被毒蛇反咬一口，毒發身亡。（「भौकाल न्यूज़」Youtube影片截圖）

綜合外媒報道，55歲的死者德文德拉．米甚拉（Devendra Mishra）生前是印度沙賈漢普爾（Shahjahanpur）馬魯亞哈拉村（Maruajhala）的前村長，亦是村中著名的「蛇王」。當地居民表示米甚拉是村中最擅長捕蛇的人之一，他在村裏居住的這些年間共捉逾200條蛇，可說是經驗老到。

事發於8月20日，米甚拉得悉鄰居庫馬爾（Kumar）家中出現了一條蛇，便主動前往協助。他觀察發現潛入鄰居家的是青環蛇，青環蛇帶有劇毒，是印度4大毒蛇之一。米甚拉評估過後，便蹲下身來準備捕蛇，同時又歡迎身旁的人拍下他捕蛇的英姿。

在網上流傳的影片中，米甚拉在鄰居門前以木棍輔助，不時用棍戲耍毒蛇。他神情淡定地與毒蛇對峙，等待合適時機，一擊成功抓緊蛇頭。鄰居們見他得手都鬆了一口氣，但後續的事卻無人能預料，「他開始炫耀，把蛇纏到頸上在村中遊走」。

+ 2

米甚拉得手後大方地對着鏡頭，把毒蛇纏在自己頸上，然後在村裏閒逛炫耀「功績」，其間他甚至把蛇放到1個5歲女童的身上並拍下照片，以證明就算是劇毒的蛇在他手上也只能乖乖服從。毒蛇確實「假裝聽話」了一會，可惜1小時後牠就抓到機會向米甚拉進行死亡報復，狠狠咬住了米甚拉。

米甚拉中了蛇毒後，憑經驗自知不妙，便先用器皿困住毒蛇，然後嘗試自救。但他並沒有選擇前往醫院注射抗蛇毒血清，而是回到家中用自己調製的幾種草藥敷在傷口上。然而到了晚上，米甚拉便被發現在家中毒發身亡，回天乏術，只留下妻子和5個兒子徒添傷悲。至於被米甚拉困在器皿中的毒蛇，也在數小時後被發現死亡。

（綜合）