譚仔三哥辦「砂砂小姐選美」　口罩佳麗暱稱超爆笑　網民：全都要

譚仔三哥繼去年舉辦《10小辣口罩姐姐選舉》後，今年再有「新搞作」，近日舉辦《三哥砂砂小姐選美大賽》，並於facebook及Instagram專頁公布5名候選佳麗，姐姐都沿傳統改「搞笑啜核」的暱稱，引起網民熱議，有人笑言「我全都要」，還提議舉辦男性選舉，「咁砂砂先生呢？」、「幾時有譚仔哥哥選舉」。



譚仔三哥近日舉辦《三哥砂砂小姐選美大賽》，並於facebook及Instagram專頁公布5名候選佳麗。（「譚仔三哥」fb圖片）

譚仔三哥昨（26日）於專頁公布5名美貌與煮「美（米）」線出眾的候選姐姐名單，比賽要求姐姐能煮出一碗香濃甜辣兼備、層次豐厚、充滿南洋風味的砂砂湯肥牛鹿茸菇米線，又邀請網民投選心水的姐姐，屆時再選出3強晉級決賽。

專頁列出5名姐姐的簡介，眾人的暱稱均由是次比賽宣傳的米線衍生，分別為「牛玉」、「砂砂玲子」、「珍五小勒」、「鹿茸姑娘」和「美線姐」。另外亦提到姐姐來自的分店、吃米線偏好辣度、最喜愛的砂砂湯食材配搭和如果當選砂砂小姐會做的事。

砂砂小姐5強名單及資訊▼▼▼

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比賽引起網民熱議，紛紛留言支持姐姐，「支持1號，服務態度好，人靚聲甜」、「就咁睇02好似最得」、「感覺2號幾靚」、「2號有啲似熊若水」、「支持4號美女」、「4號好有譚仔阿姐味道」。