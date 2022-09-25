公屋贏家│網民熱議「配套最屈機」屋邨！公認這邨最屈　這2邨最慘

【公屋／配套】常有人說「得公屋得天下」，有網民就於討論區發文討論「邊條公共屋邨配套最屈機？」，其中牛頭角下邨、鑽石山啟鑽苑、深水埗海達邨、沙田乙明邨、瀝源邨，以及油塘邨都被不少網民點名，當中以牛頭角下邨公認最「屈機」。不過，有2個屋邨配套則同時被網民認為「最慘」，分別是大埔富亨邨及長洲長貴邨。



牛頭角下邨被網民公認配套最「屈機」。（資料圖片）

該網民於連登討論區以「邊條公共屋邨配套最屈機？」為題發文，拋磚引玉指出牛頭角下邨位於九龍區，近港鐵九龍灣站，又有德褔廣場及牛頭角街巿，配套相當完善。

帖文隨即引來熱議，除了牛頭角下邨，鑽石山啟鑽苑、深水埗海達邨、沙田乙明邨、瀝源邨，以及油塘邨都有不少網民提及，主要優點都是交通四通八達、民生康樂如街市、商場、泳池等設施充足，更直指「好多都屈，公屋＞私樓」。不過要數最多人提及和最「屈機」的，仍然公認是牛頭角下邨。

即睇網民認為這些公共屋邨如何「屈機」▼▼▼

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有最「屈機」，當然亦有「最差」公屋邨，而被網民認為「最慘」的，分別是大埔富亨邨及長洲長貴邨，「乜配套都無最屈機，遲啲仲多幾棟新公屋同你爭車搭，返工返學人山人學屈到」、「百無」。