奶奶每天幫買午飯　人妻不滿被催吃狂呻　離婚律師：潛在客戶

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，你的問題當然是法律問題，因為以你現在的狀況，已經即將成為我的潛在客戶。離婚這種事，從來就不是一夕之間造成的問題，而是一點點、一點點改變，你的困擾，根本不是因為婆婆是你的Uber Eat或者Food Panda，而是你根本沒準備好踏入婚姻，但是卻已經有兩個孩子。

首先，你確實是媳婦，但也是孩子的媽，還是父母的女兒，更是你先生的配偶，以及，最重要的，你是你自己。而且，你所謂的問題，在大部分水深火熱的女人看來，可能算是無病呻吟。但是，我不這麼認為，因為如果你的故事是閱讀測驗，從你的用字遣詞、敘述過程，你猜我看出了幾個問題？

不到3百字，但是我看出了6個問題。

第1，當你開宗明義說，我是一個媳婦，那代表你覺得重點在婆媳問題。可是，你的婚姻如果真有問題，不一定在於婆婆，更何況你提出「讓你困擾的問題」竟然是婆婆幫你買3個人的中餐，多念你幾句，於是你心生不滿，覺得你不會當媳婦？你應該還沒看過「把你當女兒」的真正厲害婆婆，才會認為，這樣就叫做婆媳問題。

其次，婆婆幫你跟孩子準備午餐，那麼請問你，早上你在做什麼呢？帶兩個孩子確實很累，但是你總可以抽空「買」午餐，或者是，請外送幫忙。你沒聽過，「寧願叫外送，不要親人送」嗎？花點錢就可以解決的問題，為什麼要婆婆幫你準備？你自己有想過，可以自己處理午餐嗎？你都說你想要自己安排午餐時間了，為什麼還長期讓你婆婆幫你買或準備午餐呢？你知道，這聽起來很像是任性的公主，也就是，你負責準備，我負責吃，我什麼時候要吃由我決定，叫什麼啦！

說真的，我要是你婆婆，我就把午餐拿去救濟窮人。

呂秋遠指要是網友的婆婆，就把午餐拿去救濟窮人。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

其3與其4，在於住婆家與外出工作。以前有人問我，結婚要做好什麼準備，其實只有2個：不能住在婆家、不能沒有工作。不住在婆家，是因為距離可以產生美感，2個生活習慣不同的人住在一起，又有輩份之分，但沒有血緣關係，原本就容易衝突。而工作，更是你的底氣，沒有收入，當有天真要分開，你拿什麼養活自己與孩子？如果基本開銷都得要仰賴別人，你又有什麼能力可以跟別人平起平坐？只因為你是孩子的媽？

其5，不想離婚，就得要好好溝通。但是我看不到你的溝通在哪裡。你不喜歡婆婆這麼幫你準備午餐，那麼你是不是該做些改變，或者跟婆婆好好談這個議題，例如往後都自己處理，或是搬出去。但是你不明白婆婆的用意是什麼，卻又不問也不想。好，你有問，但你是問我。我又不是你婆婆，怎麼會知道她怎麼想？

最後一個問題，其實是你老公不見了。我在你的故事裡，看不到你先生。或許你先生在外工作，我不知道他對於你跟婆婆之間的衝突看到多少，或者有沒有試圖想要幫忙。但是，從你的論述裡，我相信他應該是透明人，而一個對於媽媽與妻子之間的惡劣關係視若無睹的人，他的婚姻應該很快就會往生。

午餐從來就不是重點，你得要想想，天下沒有白吃的午餐，別讓自己，在婚姻裡只剩下午餐。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）