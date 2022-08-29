有毒！芭比粉紅鹹蛋照瘋傳　網民驚歎夢幻　專家解釋原因：別吃！

病從口入，食物安全是每個人都應該留意的事。日前有台灣有網民發文表示，當她把2隻煮好的鹹蛋切開後，驚訝地發現其中1隻的蛋白竟然不是白色，而是變成了「死亡芭比粉紅」，模樣十分詭異。專家指蛋類出現粉紅色或珍珠色，代表受綠膿桿菌（Pseudomonas）污染而引發腐壞，不應食用。



該名台媽在facebook專頁「爆廢公社」發文，寫道：「第一次看到粉紅色的鹹蛋，是發生什麼事了？美到想拍下來……但她應該是顆毒蘋果。」從她分享的照片可見，2隻已開半的鹹蛋都出現了異常，其中1隻鹹蛋的蛋白變成了粉紅色，而另1隻鹹蛋部分蛋白表面變了灰綠色，顯然已受霉菌污染。

帖文引來網民熱議，有人覺得粉紅鹹蛋十分夢幻，顏色似是混合了果汁，打趣道「那隻鴨生產前，剛好吃了火龍果」、「草苺口味」、「第一次看到，有點可愛」、「鴨媽媽有粉紅的少女心」、「吃下去可能會獲得超能力」。不過也有不少人覺得不妥，紛紛勸樓主切勿食用，「吃下去就見閻王了」、「千萬別吃，有害」、「愈美麗的東西愈毒」、「是被污染了吧」。

翻查資料，年初英國同樣有人在料理雞蛋時發現蛋白呈粉紅色，當時事主不敢進食，並上網求助，遭大批網民阻止食用。據美國農業部（USDA）的說法，生雞蛋的蛋白如果混濁便代表新鮮，如果蛋白呈現透明無色，就代表正在老化；至於粉紅色或珍珠色的蛋白，就代表受綠膿桿菌（Pseudomonas）污染而引發腐壞，進食會對人體有害，因此不應食用。