前妻出親子鑑定爭奪兒子　綠帽男終知非親生但不介意　法院竟咁判

「戴綠帽」本已是男人最痛的事，但內地這名男子可謂「痛上加痛」，事關他與妻子離婚後，一直獨自撫養兒子，年多後到前妻自爆婚內出軌，更指「孩子不是你的」真相。男子慘戴綠帽，但因與兒子感情深厚表明不介意，願意繼續撫養，惟最終法院把兒子撫養權判給生母（即前妻）。判決一出引來網民公憤，直指「這種判決不得人心」。



內地男子小張（化名）離婚後一直獨自撫養兒子，到前妻後來說出「孩子不是你的」真相，他仍然沒有介意，惟最終法院竟把兒子撫養權判給前妻。（示意圖，非當事人／gettyimages）

內地《南方都市報》報道，該名男子小張（化名）與小紅（化名）於2017年8月28日登記結婚，同年10月18日誕下兒子，惟翌年12月18日便因感情破裂離婚，兒子由小張獨力撫養，小紅則擁有探視權。

本來離婚後相安無事，但到2020年12月25日，小紅探望兒子時，小張擔心她把兒子帶走，雙方爭吵產生矛盾，於是小紅報警求助，隨後透露與小張同居期間，曾與另1名男人小李（化名）有過「不正當關係」。至2021年4月17日，小紅帶小張與小李一同到鑑定中心進行DNA親子鑑定，確認小李才是兒子的親生父親。

小紅帶小張與小李一同到鑑定中心進行DNA親子鑑定，確認小李才是兒子的親生父親。（示意圖／gettyimages）

小紅之後以小張是「非兒子親生父親」為由，要求法院更改兒子撫養權。但小張不同意變更，指自己與兒子是法律上的父子親屬關係，他對兒子亦是精心照顧，有深厚感情，不介意並非自己親生。

不過法院審理後認為，雖然兒子出生證明及戶口名簿上登記小張為父親，但小張在知道其並非親生父親的鑒定結果之前，誤以為自己是生父並對兒子盡心撫養，屬於「欺詐性撫養關係」；而小張與兒子不存在親子關係，並無撫養義務，亦無法律依據，加上兒子由生母撫養對今後教育及生活更有利，故判決兒子改由小紅撫養。小張不服提出上訴，惟二審近日維持原判。

法院審理後，判決兒子改由小紅撫養。（示意圖／gettyimages）

判決一出不少網民同情小張遭遇，「這爹好可憐哦…」、「這……撫養這麼多年，即使孩子不是親生的，居然還判給母親了，孩子和這爹都好慘」。也有大批網民質疑法院判決，「這判得有點離譜！」、「這個判決不能服眾啊！」、「欺詐性撫養？女方才是欺詐吧？」、「小張是『欺詐性撫養關係』，那麼小紅就是欺詐實施人，應該賠償被欺詐人小張的損失」、「這『爹』有錯麼？也太冤了」、「法院的判決真是令人迷惑」、「真的不太懂法院的判法」。

不過亦有網民無奈指出，「不是親生的，當親生母親主張撫養權，肯定判給親生母親」，不理解為何並非親生兒子仍要執意撫養。