亥時出世發大財！從「出生時辰」看出你一輩子運勢　子時極招桃花

你知道自己哪些優點最能吸引人嗎？或者想知道你喜歡的人有哪些隱藏個性嗎？



其實，一個人出生的時辰，對先天性格有非常大的影響，甚至也能用來看出個人的魅力所在喔！趕快拿出你的出生時辰，讓科技紫微網幫你分析吧！（點圖放大了解👇👇👇）

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出生時辰：子時（23:00~00:59）／捉摸不透神秘感

午夜出生的人，給人一種莫名的神秘感，天生就有吸引桃花的特質。即使你沒刻意隱藏什麼，別人也會覺得你是個神祕的人，想探究你內心深處的真實想法。

出生時辰：丑時（01:00~02:59）／忍者中的戰鬥機

帶點不愛說話的傾向，心事會忍著不說，但是打算報的仇卻永遠也不晚。此時是一天內黑暗的最深處，離黎明還有很長的時間，所以此時出生的人非常能忍耐，也很有毅力。

出生時辰：寅時（03:00~04:59）／氣場強大超霸氣

日出即將到來，這是一天開始的時刻，象徵著新生。所以這時候出生的人氣場強大，敢闖敢為，毫不畏懼。常突破常規，做出壯舉。另一方面，控制慾強，容易給人霸道不謙遜的印象。

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出生時辰：卯時（05:00~06:59）／天生外交官典範

這個時辰出生的人，處在黑暗和白天的分界線，可以說是黑白兩道通吃，能適應黑暗的恐懼，也能笑著迎接光明。天生有隨機切換角色的能力，非常注重人和人之間的和諧感，可說是當外交官的人才。

出生時辰：辰時（07:00~08:59）／思緒靈活的軍師

日頭已升，人們也開始一天的活動。此時出生的人聰明、樂觀，能想到很多別人想不到的創意點子。又擅長一心多用，往往能發展出許多不同方向的專長，相當多才多藝。

出生時辰：巳時（09:00~10:59）／湊熱鬧絕不輸人

這個時辰出生的人妙語如珠，哪裡有趣就往哪裡鑽，喜歡充滿趣味的生活，湊熱鬧一定衝第一。但是有一點點懶，心態也常常左右搖擺，立場其實不太堅定，不像外表那麼信心滿滿。

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出生時辰：午時（11:00~12:59）／耀眼的陽光天子

午時為一天中陽氣鼎盛的時刻，熱力四射。據說古代不少名人君王都在此時辰出生，充滿自信，對人慷慨，且天生自帶聚光燈。別人看你也會自帶美顏濾鏡，因此你的桃花運也非常好喔。

出生時辰：未時（13:00~14:59）／充滿雅量與溫柔

這個時辰出生的人有天生的氣質，不但自信，又帶著善解人意的溫柔。你喜歡被別人照顧，也很擅長照顧人，有容人的雅量，大方又和善，所以貴人運特別好。

出生時辰：申時（15:00~16:59）／好奇心強興趣多

好奇心重，各種事情都想嘗試，討厭枯燥古板的工作，三分鐘熱度的特質有點明顯。有時還很喜歡追憶往事，或沉浸在懷舊事物裡。平時喜歡享受，很愛讓生活充滿浪漫情調。

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出生時辰：酉時（17:00~18:59）／雙重性格又固執

在這個夕陽西下時辰出生的人，會不經意流露出老成的氣質，但是其實骨子裡又像個固執的小孩。由於酉時是橫跨太陽下山與黑夜降臨的時刻，所以雙重性格會特別明顯。

出生時辰：戌時（19:00~20:59）／讓人心安的靠山

忙了一天之後，步調終於慢了下來。在這個時辰出生的人沉著穩重，雖然外表看起來可能有點冷冷的，但是做事很沉穩，值得託付，是讓人心安的靠山。他們甚至還帶著一些打抱不平的俠義精神喔！

出生時辰：亥時（21:00~22:59）／不急不躁的財星

此時是大多數人進入休息的時刻。這個時辰出生的人，做事情不急不躁，性情溫和理性，能夠看清趨勢後再行動，所以財運不錯，能建立自己的賺錢模式，很容易招來財富。

對於以上的分析，大家覺得準不準呢？

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